В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 10 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Бесперебойная кампания «Куньлуня» официально ушла в историю. Но несмотря на первое в сезоне поражение, пекинцы по-прежнему находятся в рейтинге сильнейших в Западной конференции.

С 6 очками «Куньлунь» располагается на второй строчке, уступая лидерство «Торпедо» исключительно по разнице шайб. В 4 матчах китайский представитель КХЛ забросил 12 шайб, а пропустить успел 11. Лучшим форвардом в составе «Ред Стар» в данный момент является Девин Броссо, набравший 5 очков (3+2).

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Старт нового сезона для «Куньлуня» стал сказкой, которую команда Виктора Игнатьева слушала бы снова и снова. Три матча — три победы и 3+ заброшенные шайбы — разве не мечта для клуба из списка вечных неудачников?

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В этот победный отрезок «Куньлунь» вместил матчи со «Спартаком» (4:3), «Сочи» (3:0) и «Динамо» Минск (4:3). Все эти игры состоялись в Мытищах, а вот за пределами региона пекинцев настигло первое поражение. На «Татнефть-Арене» команда Игнатьева крупно проиграла «Ак Барсу» (1:5). Разница в классе прочувствовалась моментально.

ЦСКА

После далекого от идеала начала турнирная ситуация ЦСКА пошла на поправку. По итогам четырех матчей действующий чемпион занимает четвертую позицию на Западе с 4 очками.

На стартовом отрезке сезона ЦСКА забросил 13 шайб. А вот с пропущенными у команды Сергея Федорова проблемы — 11. Пока тренер «армейцев» чередует вратарей, но ни Александр Шарыченков, ни Иван Федотов не отличаются уверенной игрой.

В данный момент статистика ЦСКА состоит из двух побед и двух поражений. Оба раза московский клуб проиграл топ-соперникам, да еще и крупно. Самая большая неудача нашла «армейцев» в игре с «Ак Барсом» (2:5).

После провального матча за Кубок Открытия ЦСКА выместил злость на «Адмирале» (4:1), а затем охладил свою агрессию во встрече с «Металлургом» Мг (2:4). Зато в очередной игре с аутсайдером — «Нефтехимиком» — москвичи вновь были на высоте (5:1).

Коэффициенты

Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 5.25, на ничью дается коэффициент 5.10, а на победу ЦСКА — 1.51.

Прогноз

То, что сотворил «Куньлунь» на старте сезона — это, бесспорно, невероятная сенсация, греющая сердца тех, кто переживает за команду. Но даже в матчах, в которых пекинцы побеждали, проблемы в обороне были очевидными, и на играх с соперниками уровня «Ак Барса» или ЦСКА это не может не отразиться.

В предстоящей встрече «Куньлунь», несмотря на достижения на старте, является безоговорочным аутсайдером, правда, далекая от оптимальной форма «армейцев» дает ему стимул попытаться избежать разгрома в Мытищах .

Ставка

На два балла в такой встрече слабому надеяться трудно, а вот провести упорный матч с действующим чемпионом — это всегда можно. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой +1.5 за 2.00.

В самой же встрече вряд ли ожидается результативный хоккей, хотя еще недавно команды убеждали нас в обратном. С московским клубом «Куньлунь» едва ли планирует играть открыто и на бешеных скоростях, а нынешнему ЦСКА свойственно губить моменты, понижая процент реализации. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.03.