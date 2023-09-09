В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омичи остаются одними из немногих, кто провел два матча в новом сезоне, в то время как большинство клубов Восточной конференции выходили на лед трижды. Но даже с учетом количества игр «Авангард» попадает в пятерку лучших.

На начальном этапе чемпионата «Авангард» еще не покидал пределы родной «G-Drive Арены». Но даже ее магические трибуны не уберегли команду от событий, из-за которых итоговые результаты могли оказаться совершенно другими.

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В матче с «Сибирью» 2 сентября «Авангард» пропустил первым. Произошло это в конце второго периода, что вынудило в третьем искать пути решения. Райан Спунер и Игорь Гераськин нашли их, позволив празднику возвращения хоккея состояться (2:1).

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Еще больше калорий и нервных клеток команде Михаила Кравеца пришлось сжечь в игре с «Автомобилистом», в которой приближающаяся победа ускользнула от «Авангарда» за минуту и 20 секунд до финальной сирены. Однако Иван Игумнов не был готов отдавать второй балл гостям и смог дополнить турнирную корзину омичей еще одним очком (3:2 ОТ).

«Барыс»

На стартовом отрезке сезона «Барыс» можно назвать самым невезучим представителем Восточной конференции. Демонстрируя неплохую игру, команде пока никак не удается зацепиться за нужный результат.

По итогам трех матчей астанинцы занимают девятое место на Востоке с 2 очками. За этот период времени «Барыс» забросил 6 шайб при 9 пропущенных. Среди конкурентов в конференции это четвертая худшая статистика в обороне.

Первая беда свалилась на голову команды Андрея Скабелки 2 сентября, когда «Барыс» на своем льду принимал «Салават Юлаев». В этом матче казахи устроились на 0:3 и почти перепрыгнули через такой разлом, но не смогли дожать уфимцев в заключительной пятиминутке (2:3).

Во второй игре «Барыс» сам вел в счете с приличной форой. Дома он разрывал «Сибирь» в три шайбы, а затем предоставил сопернику возможности для отыгрыша и уступил в овертайме (4:5 ОТ). На реванш астанинцы приехали в Новосибирск. Однако ни в основное время, ни в овертайме забросить хотя бы одну шайбу не сумели. Поражение накрыло гостей в серии буллитов (0:1 Б).

Коэффициенты

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.40, а на победу «Барыса» — 4.10.

Прогноз

Новый сезон «Авангард» начал уверенно. Да, команда не выделяется результативной игрой , но холодный расчет приносит победы и очки. Большего на данном этапе коллективу Кравеца не нужно. Впереди его ждет соперник, у которого старт не задался, да еще и с голами в последнем матче была напряженка. Кажется, омичам подвернулся удобный случай, чтобы выиграть в третьей встрече подряд.

Ставка

«Авангард» — бесспорный фаворит домашней игры, но от него не стоит ждать запредельно атакующего хоккея вроде того, что на Западе сейчас выдают «Северсталь», «Динамо» Минск или «Торпедо». Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТМ 5.5 за 2.69.

На старте чемпионата у омичей нет явных проблем в обороне, поэтому можно предположить, что и «Барысу» не светит большое количество заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Барыса» меньше 1.5 за 2.20.