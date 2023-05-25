В матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с Германией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 25 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Швейцария — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

На ЧМ-2023 Швейцария стала главной сенсацией со знаком «+». Команда откатала крутой групповой раунд, который досрочно завершила на первом месте с 19 очками на балансе.

В семи матчах Швейцария ввалила 29 шайб. Ее разрывная атака стала второй по силе среди всех команд на турнире. Больше всех голов (по 4) наколотили проверенные опытом старички — Андрес Амбюль и форвард «Виннипега» Нино Нидеррайтер.

Помимо драйвовой атаки, важнейшей деталью швейцарского движка оказалась оборона. За весь этап скандинавы пропустили 10 голов. В группе B не было команды, в ворота которой влетело бы меньше.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

На стадии группового раунда Швейцария презентовала вин-стрик, в который вошли шесть матчей, а победная серия была прервана в последней игре, в которой за свое место в плей-офф до крови дралась Латвия (3:4 ОТ).

Германия

На чемпионате мира-2023 сборную Германии сходу закинули в аквариум с пираньями. В трех стартовых матчах она отчаянно билась, но осталась без очков, а перелом наступил позже, когда подоспели соперники попроще.

В итоге в семи матчах Германия скосила 12 очков и запрыгнула на четвертую строчку, забросив при этом 27 шайб — третья по величине атака в группе, лидером которой стал форвард «Баффало» Джон-Джейсон Петерка (4+5).

Лютой атакой команде Харольда Крайса приходилось перекрывать персональные уязвимые точки в обороне. Трижды в семи встречах немцы пропустили по 3+ шайбы, а суммарно в их ворота ввинтили 16 голов.

На старте ЧМ Германия проиграла Швеции (0:1), Финляндии (3:4) и США (2:3), после чего начала лупить андердогов. Так, поочередно немцы перемололи Данию (6:4), Австрию (4:2), Венгрию (7:2) и Францию (5:0).

Коэффициенты

На Швейцарию букмекеры выгружают коэффициент 1.48, на ничью — 5.10, а на Германию — 5.60.

Прогноз

После мрачного старта чемпионата немцы затащили четыре подряд важнейшие встречи. Уничтожили прямых конкурентов и вышли в плей-офф. Правда, высокий уровень четвертьфинала команда Харольда Крайса вряд ли вывезет.

На этом турнире немцы отлетели от топ-сборных , а убийственная Швейцария сейчас относится к таковым. Швейцарцы являются одними из сильнейших представителей всей плей-офф компании. Для них крайне важно вырваться в следующий раунд, где уже можно будет задуматься о медалях.

Ставка

Четвертьфинал с Германией по всем игровым метрикам будет принадлежать Швейцарии, в матчах которой только раз было забито меньше пяти голов. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит + ТБ 4.5 за 2.24.

В пяти матчах из шести победных швейцарцы положили соперников с гандикапом в 2+ шайбы. Вероятно, такая участь уготована немцам. Наш альтернативный прогноз — Швейцария победит с форой -1 за 1.92.