В матче чемпионата мира по хоккею Словения сыграет с Норвегией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 16 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Словения — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

В группе B Словения и Латвия сформировали дуэт главных неудачников первых двух туров. У этих команд по-прежнему нет набранных очков, а из-за худшей разницы голов — 2:12 — словенцы идут последними в таблице.

В дебюте ЧМ-2023 Словения сыграла со Швейцарией, от которой отлетела по-крупному — 0:7. В раунде с одной из команд-сенсаций безвольный аутсайдер нанес всего 17 ударов в створ, а вратарь Гашпер Крошель отразил 29 бросков из 36 (80.56%).

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Зато встречу с Канадой команда Матьяжа Копитара откатала веселее. По ходу матча словенцы посмели открыть счет. На 3-й минуте большинство реализовал Ян Дрозг — 24-летний представитель «Амура». С преимуществом 1:0 андердог продержался весь первый период. На отдых он отправился по-королевски.

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За чрезмерные старания Словения ожидаемо была наказана. Во втором периоде она получила три шайбы, а в третьем — вытащила еще две. Второй гол Дрозга при 1:5 лишь размочил статистику и апгрейднул персональные показатели нападающего.

Норвегия

Для Норвегии групповая кампания проходит не так критично, как могло бы быть. Она ни разу не победила, но подрезала 1 очко, благодаря которому занимает шестое место в таблице, отставая от топ-4 на 2 балла.

Серия успешных результатов, включая очный раунд со Словакией, могут помочь сделать маленькое чудо, но пока об этом говорить рано. Свой лучший перфоманс на турнире скандинавы представили в дебютной встрече, в которой проиграли Казахстану по буллитам — 3:4 Б.

По ходу этого матча команда Тобиаса Юханссона дважды мочила казахов с разницей в две шайбы. Дубль оформил Микаэль Хага, еще один гол врезал Оле Хольм. Однако бездарная игра на удержание и пять буллитных промахов лишили Норвегию победы.

Во второй встрече норвежцев раздробила Швейцария — 0:3. На фоне более классного соперника хоккеисты Юханссона размякли в нападении. За три периода они нанесли всего 14 ударов в створ. Не выручили команду и 23 спасения (92%) вратаря Йонаса Арнтцена.

Коэффициенты

Победу Словении букмекеры оценивают в 3.55, ничью — в 4.30, а победу Норвегии — в 1.86.

Прогноз

Пока у двух аутсайдеров группы B дела идут ожидаемо плохо. Никто из команд не стрельнул сенсацией, но едва ли на это можно было рассчитывать на фоне их соперников. Очная встреча — это идеальная возможность подрезать 3 очка.

Несмотря на то что Норвегию считают предматчевым фаворитом, Словению нельзя убирать с радаров. Да, команда Копитара откатала тухлятину со Швейцарией, но извела в первом периоде Канаду. Словенцы — это бойкий коллектив, который на льду с равным соперником готов презентовать свой праймовый хоккей .

Ставка

В матче с норвежцами Словения не будет аутсайдером, коего из нее пытаются сделать букмекерские котировки. Наши прогноз и ставка — Словения не проиграет за 1.95.

Игра двух примерно одинаковых команд — это шанс показать себя на мировом турнире со всех ярких ракурсов, поэтому даже в разборках неудачников может быть пробит результативный «верх». Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.96.