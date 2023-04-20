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    «Каролина» сделает 2:0 перед вылетом в Нью-Йорк

    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Айлендерс»
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    Себастьян Ахо
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Апреля 2023 года
    Каролина
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    •  Каролина 02:00 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
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    «Каролина»

    Победитель Столичного дивизиона и второй клуб Востока по умолчанию стал фаворитом пары с «Айлендерс». На своем льду «Каролину» не парили никакие другие варианты кроме победного. В дебютном матче «Харрикейнз» взяли верх — 2:1,

    Ждать первый гол в плей-офф толпе на «PNC-арене» пришлось совсем чуть-чуть. На третьей минуте «Каролина» получила большинство, которое реализовала за 5 секунд. Отличился Себастьян Ахо — один из лучших страйкеров «Кейнс» в регулярке.

    Удвоить гандикап команде Рода Бриндамора удалось в начале второго периода. Снова помогло численное преимущество. На этот раз в большинстве «Харрикейнз» откатали 47 секунд, а гол отпраздновал Стефан Ноусен — теневой герой «Каролины».

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    Пропущенная шайба в ответ не особо напрягла хозяев, сумевших довести матч до победы. За три периода «Каролина» нанесла 37 бросков в створ, а кипер Антти Раанта оформил 25 сэйвов (96.15%).

    «Айлендерс»

    Хоккейное комьюнити Элмонта прилипло к мониторам с трансляцией первого плей-офф матча «Айлендерс». В надежде увидеть микросенсацию болельщики получили смачную дозу разочарования — 1:2.

    Во многом в дебютной встрече «Айлендерс» загасили их штрафы, за которые «Каролина» моментально наказывала. Сами же ньюйоркцы откатали трухлявый матч, и, кажется, получили то, на что наиграли.

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    • Единственную шайбу за Нью-Йорк положил Райан Пулок. Защитник, забросивший 5 голов в регулярке, решил стать хедлайнером «Айлс» на 2-й минуте второго периода. Его бросок позволил стянуть разрыв в счете к минимальному. Увы, на большее гостей не хватило.

    За три периода «Айлендерс» нанесли всего 26 бросков в створ с худой реализацией в 3.85%. Илье Сорокину в воротах пришлось тяжелее. Россиянин выдал 35 спасений (94.59%), но и те не увели от ожидаемого поражения.

    Коэффициенты

    Победу «Каролины» букмекеры оценивают в 2.05, ничью — в 4.26, а победу «Айлендерс» — в 3.42.

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    Прогноз

    В своем излюбленном стиле «Каролина» сожрала «Айлендерс» и добилась тихой по меркам результативности победы. Теперь команде Бриндамора важно не дать «Айлс» сделать 1:1 перед трансфером на «UBS Арену».

    В первой встрече «Харрикейнз» статистически переиграли гостей и добились заслуженной победы, показав, что мощностей на текущую серию у них припасено достаточно. Во второй игре в Роли резонно ждать повторения.

    Ставка

    Игра в ночь на четверг — это тот случай, когда предматчевый фаворит на сто процентов способен подтвердить статус делом. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.05.

    Как и в предыдущем заходе, «Айлс» попытаются отзащищаться и избежать разгрома, а «Харрикейнз» и так традиционно хороши у своих ворот. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.25.

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    «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» сделает 2:0 перед вылетом в Нью-Йорк
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