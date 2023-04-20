Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Победитель Столичного дивизиона и второй клуб Востока по умолчанию стал фаворитом пары с «Айлендерс». На своем льду «Каролину» не парили никакие другие варианты кроме победного. В дебютном матче «Харрикейнз» взяли верх — 2:1,

Ждать первый гол в плей-офф толпе на «PNC-арене» пришлось совсем чуть-чуть. На третьей минуте «Каролина» получила большинство, которое реализовала за 5 секунд. Отличился Себастьян Ахо — один из лучших страйкеров «Кейнс» в регулярке.

Удвоить гандикап команде Рода Бриндамора удалось в начале второго периода. Снова помогло численное преимущество. На этот раз в большинстве «Харрикейнз» откатали 47 секунд, а гол отпраздновал Стефан Ноусен — теневой герой «Каролины».

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Пропущенная шайба в ответ не особо напрягла хозяев, сумевших довести матч до победы. За три периода «Каролина» нанесла 37 бросков в створ, а кипер Антти Раанта оформил 25 сэйвов (96.15%).

«Айлендерс»

Хоккейное комьюнити Элмонта прилипло к мониторам с трансляцией первого плей-офф матча «Айлендерс». В надежде увидеть микросенсацию болельщики получили смачную дозу разочарования — 1:2.

Во многом в дебютной встрече «Айлендерс» загасили их штрафы, за которые «Каролина» моментально наказывала. Сами же ньюйоркцы откатали трухлявый матч, и, кажется, получили то, на что наиграли.

Единственную шайбу за Нью-Йорк положил Райан Пулок. Защитник, забросивший 5 голов в регулярке, решил стать хедлайнером «Айлс» на 2-й минуте второго периода. Его бросок позволил стянуть разрыв в счете к минимальному. Увы, на большее гостей не хватило.

За три периода «Айлендерс» нанесли всего 26 бросков в створ с худой реализацией в 3.85%. Илье Сорокину в воротах пришлось тяжелее. Россиянин выдал 35 спасений (94.59%), но и те не увели от ожидаемого поражения.

Коэффициенты

Победу «Каролины» букмекеры оценивают в 2.05, ничью — в 4.26, а победу «Айлендерс» — в 3.42.

Прогноз

В своем излюбленном стиле «Каролина» сожрала «Айлендерс» и добилась тихой по меркам результативности победы. Теперь команде Бриндамора важно не дать «Айлс» сделать 1:1 перед трансфером на «UBS Арену».

В первой встрече «Харрикейнз» статистически переиграли гостей и добились заслуженной победы, показав, что мощностей на текущую серию у них припасено достаточно. Во второй игре в Роли резонно ждать повторения .

Ставка

Игра в ночь на четверг — это тот случай, когда предматчевый фаворит на сто процентов способен подтвердить статус делом. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.05.

Как и в предыдущем заходе, «Айлс» попытаются отзащищаться и избежать разгрома, а «Харрикейнз» и так традиционно хороши у своих ворот. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.25.