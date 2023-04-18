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    Кубок Стэнли. «Миннесота» одолела «Даллас», «Каролина» победила «Айлендерс»

    Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 18 апреля

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    «Миннесота»

    «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

    В составе победителей отличились Себастьян Ахо и Стефан Ноэсен. У «Айлендерс» отличился Райан Пулок. Российский защитник Александр Романов не принимал участия в матче. Голкипер Илья Сорокин отразил 35 бросков из 37.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Ахо — 1 (бол., Бернс, Нечас), 3:47 — 1:0. Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 22:27 — 2:0. Пулок — 1, 22:51 — 2:1Вратари: Раанта — Сорокин (58:24)Штраф: 8-8Броски: 37 (14+15+8) — 25 (10+7+8)

    «Каролина» повела в серии до четырех побед.

    «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

    «Бостон» — «Флорида» 3:1

    В составе победителей по голу забили Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Джейк Дебраск. Защитник Дмитрий Орлов отметился ассистом. Автором единственного гола «Пантерз» Мэттью Ткачук. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Бостон» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Пастрняк — 1 (бол., Бертуцци, Крейчи), 5:58 — 1:0. Маршан — 1 (Макэвой, Орлов), 23:41 — 2:0. Ткачак — 1, 26:34 — 2:1. Дебраск — 1 (Бертуцци, Заха), 37:32 — 3:1Вратари: Ульмарк — Лион (57:10)Штраф: 4-4Броски: 29 (8+8+13) — 32 (15+9+8)

    «Бостон» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч серии запланирован на 20 апреля.

    «Бостон» — «Флорида» 3:1

    «Даллас» — «Миннесота» 2:3 ОТ

    В составе «Старз» шайбы на счету Роопе Хинца и Джейсона Робертсона. За «Уайлд» отметился Кирилл Капризов. Еще одна шайба на счету Сэма Стила. Победный гол забил Райан Хартман на 33-й минуте овертайма.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Даллас» — «Миннесота» — 2:3 2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Капризов — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 19:12 — 0:1. Хинтц — 1 (бол., Бенн), 22:08 — 1:1. Робертсон — 1 (бол., Хейсканен, Павелски), 24:13 — 2:1. Стил — 1 (Нюквист), 34:25 — 2:2. Хартман — 1 (Стил), 92:20 — 2:3Вратари: Эттингер — ГуставссонШтраф: 22-14Броски: 54 (5+10+12+27) — 48 (10+19+7+12)

    Второй матч серии пройдет 20 апреля также на льду арены «Далласа».

    «Даллас» — «Миннесота» 2:3 ОТ

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

    В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще один гол на счету Эвана Бушара. У «Кингз» отличились Адриан Кемпе, забивший два гола, и Анже Копитар. Победная шайба на счету Алекса Аяфалло.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)
    Голы: Драйзайтль — 1 (Янмарк), 6:57 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 12:31 — 2:0. Кемпе — 1 (Рой, Копитар), 40:52 — 2:1. Драйзайтль — 2 (Кейн), 48:46 — 3:1. Кемпе — 2 (Байфилд, Копитар), 51:23 — 3:2. Копитар — 1 (бол., Дано, Арвидссон), 59:43 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Арвидссон, Копитар), 69:19 — 3:4Вратари: Скиннер — КорписалоШтраф: 14-8Броски: 40 (9+13+7+11) — 35 (6+11+14+4)

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч пройдет 20 апреля.

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ
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