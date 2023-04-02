«Тампа»
«Тампа» после четырех поражений подряд снова подзарядилась и выиграла два матча подряд. Причем в одном из них не пропустила ни одного гола от «Каролины», да ещё и на её льду.
Пять последних поединков между этими соперниками оставались непосредственно за «молниями».
Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 94 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Ниже она не упадет, поэтому с чувством достоинства можно принимать «островитян» на своем льду и налегке с ними расправляться.
«Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл два последних матча, но до этого проиграл два поражения подряд, поэтому общий профит от четырех проведенных поединков равен «нулю».
Коллектив из Нью-Йорка ходит по тонкому льду на протяжении последнего месяца. Если бы Ламберт со своим клубом хотел реально в плей-офф, то не проигрывал бы безвольно в важных матчах.
«Островитяне» имеют определённый запас прочности, но он весь может растаять, если снова проиграть два матча подряд. В предстоящем поединке у гостей больше шансов проиграть, чем победить.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.58, на гостей — 3.01.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева не испытают никаких проблем с добычей победы в предстоящем поединке.
Альтернативный прогноз: Игра получится мало результативной.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.00.