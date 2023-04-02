В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа»

«Тампа» после четырех поражений подряд снова подзарядилась и выиграла два матча подряд. Причем в одном из них не пропустила ни одного гола от «Каролины», да ещё и на её льду.

Пять последних поединков между этими соперниками оставались непосредственно за «молниями».

Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 94 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Ниже она не упадет, поэтому с чувством достоинства можно принимать «островитян» на своем льду и налегке с ними расправляться.

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл два последних матча, но до этого проиграл два поражения подряд, поэтому общий профит от четырех проведенных поединков равен «нулю».

Коллектив из Нью-Йорка ходит по тонкому льду на протяжении последнего месяца. Если бы Ламберт со своим клубом хотел реально в плей-офф, то не проигрывал бы безвольно в важных матчах.

«Островитяне» имеют определённый запас прочности, но он весь может растаять, если снова проиграть два матча подряд. В предстоящем поединке у гостей больше шансов проиграть, чем победить.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.58, на гостей — 3.01.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не испытают никаких проблем с добычей победы в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра получится мало результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.00.