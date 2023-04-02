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    «Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа»

    «Тампа» после четырех поражений подряд снова подзарядилась и выиграла два матча подряд. Причем в одном из них не пропустила ни одного гола от «Каролины», да ещё и на её льду.

    Пять последних поединков между этими соперниками оставались непосредственно за «молниями».

    Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 94 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Ниже она не упадет, поэтому с чувством достоинства можно принимать «островитян» на своем льду и налегке с ними расправляться.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл два последних матча, но до этого проиграл два поражения подряд, поэтому общий профит от четырех проведенных поединков равен «нулю».

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    Коллектив из Нью-Йорка ходит по тонкому льду на протяжении последнего месяца. Если бы Ламберт со своим клубом хотел реально в плей-офф, то не проигрывал бы безвольно в важных матчах.

    «Островитяне» имеют определённый запас прочности, но он весь может растаять, если снова проиграть два матча подряд. В предстоящем поединке у гостей больше шансов проиграть, чем победить.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.58, на гостей — 3.01.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не испытают никаких проблем с добычей победы в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится мало результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Молнии» выиграют шестой матч подряд у «островитян»?
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