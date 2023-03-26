«Монреаль»
За четыре последних матча «Монреаль» одержал только одну победу, но правда обыграл саму «Тампу». Вряд ли это может стать серьезным утешением для парней Сан-Луи, но определённый заряд бодрости эта победа им придала.
Причем эта виктория стала первый домашней победой за шесть последних сыгранных встреч. В матче против «Коламбуса» вполне может последовать продолжение.
«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, но даже в матче с замыкающим таблицу Востока «Коламбусом» нет уверенности в победе подопечных Сан-Луи.
«Коламбус»
«Коламбус» в последних матчах неожиданно для всех возродился и знатно насолил своим соперникам в лице «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтона», обыграв каждый из этих клубов в овертайме.
После такого перформанса не грех одержать победу и над «Монреалем», который знатно штормит в последних поединках. Тем более в шести из семи последних очных встреч между этими клубами победу праздновали как раз «жакеты».
Коллектив Ларсена имеет 49 набранных очков за 69 проведенных матчей и занимает по-прежнему последнее место на Востоке.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.74, на гостей — 2.97.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости в последних матчах выглядят более уверенно, чем их предстоящие соперники.
Альтернативный прогноз: Соперники сравнимы по силам, поэтому никто не удивится, если в этом матче мы увидим дополнительную пятиминутку.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.97.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.