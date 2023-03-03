В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «САП Центре» 03 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В активе «Сан-Хосе» 48 очков, после 61 сыгранного поединка, и всего лишь 14 место в турнирной таблице западной конференции. За семь последних матчей «акулы» выиграли всего лишь один матч, который пришёлся на встречу против «Сиэтла» (4:0).

Но даже в таком состоянии коллектив из Калифорнии вполне способен нанести поражение «Сент-Луису», который разваливается буквально на глазах.

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Хоть подопечные Куинна и проиграли шесть последних матчей «Сент-Луису», но в этот раз шансы одолеть ослабшего соперника как-никогда большие.

«Сент-Луис»

Коллектив Берубе впал в очередную кому и не может выиграть уже шесть матчей подряд. Для «Сент-Луиса» это не первый случай в сезоне, поэтому удивляться чему-то сложно.

Видно, что тренерский штаб себя изжил полностью и ему ничего хорошего по этому сезону уже не светит. «Музыканты» постараются сделать все возможное, чтобы прервать ужасную проигрышную серию уже в ближайшей игре против откровенно слабого «Сан-Хосе», но проблема в том, что даже «акулы» сейчас могут выиграть у клуба из Миссури.

Сейчас «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции, и продвижения вверх пока что не предвидится. У коллектива из Миссури 57 очков после 60 сыгранных матчей. Победить «Сан-Хосе» ему вполне по силам, но соперник не сдастся на милость победителю.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.62, на гостей — 2.61.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости все же прервут свою проигрышную серию.

Альтернативный прогноз: В этой игре соперники порадуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.