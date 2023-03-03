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    Хозяева устроят жаркий прием «блюзменам»?

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 03 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «САП Центре» 03 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Марта 2023 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Сан-Хосе»

    В активе «Сан-Хосе» 48 очков, после 61 сыгранного поединка, и всего лишь 14 место в турнирной таблице западной конференции. За семь последних матчей «акулы» выиграли всего лишь один матч, который пришёлся на встречу против «Сиэтла» (4:0).

    Но даже в таком состоянии коллектив из Калифорнии вполне способен нанести поражение «Сент-Луису», который разваливается буквально на глазах.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Сент-Луис

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    Хоть подопечные Куинна и проиграли шесть последних матчей «Сент-Луису», но в этот раз шансы одолеть ослабшего соперника как-никогда большие.

    «Сент-Луис»

    Коллектив Берубе впал в очередную кому и не может выиграть уже шесть матчей подряд. Для «Сент-Луиса» это не первый случай в сезоне, поэтому удивляться чему-то сложно.

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    Видно, что тренерский штаб себя изжил полностью и ему ничего хорошего по этому сезону уже не светит. «Музыканты» постараются сделать все возможное, чтобы прервать ужасную проигрышную серию уже в ближайшей игре против откровенно слабого «Сан-Хосе», но проблема в том, что даже «акулы» сейчас могут выиграть у клуба из Миссури.

    Сейчас «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции, и продвижения вверх пока что не предвидится. У коллектива из Миссури 57 очков после 60 сыгранных матчей. Победить «Сан-Хосе» ему вполне по силам, но соперник не сдастся на милость победителю.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.62, на гостей — 2.61.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости все же прервут свою проигрышную серию.

    Альтернативный прогноз: В этой игре соперники порадуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.

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    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева устроят жаркий прием «блюзменам»?
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