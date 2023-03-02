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    Гости остановят чемпиона?

    «Колорадо» — «Нью-Джерси». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    Действующий чемпион НХЛ не заметил в последнем матче лидера конференции в лице «Вегаса» и отгрузил своему сопернику три безответных шайбы.

    У подопечных Беднара уже шесть побед подряд и серьезные намерения закрепиться в верхней части восьмерки. С «Нью-Джерси» не будет просто, но хозяевам вполне под силу расправиться и с «дьяволами».

    На данный момент «Колорадо» разместился на пятом месте в своей конференции, имея в своем активе 73 очка после 58 сыгранных матчей. Клуб из Денвера выиграл толкьо одну встречу из последних трех у «Нью-Джерси».

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» в последнем своем матче не оставил живого места от «Филадельфии», забросив ей 7 безответных шайб.

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    За пять последних домашних матчей подопечные Раффа проиграли всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Монреаля» (2:5).

    На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 83 очка после 59 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. На выезде против чемпиона будет очень тяжело.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.50, на гостей — 2.78.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Равные соперники, которые вполне могут сыграть вничью в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Будет матч с небольшим количеством голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.50.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Колорадо» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости остановят чемпиона?
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