«Колорадо»
Действующий чемпион НХЛ не заметил в последнем матче лидера конференции в лице «Вегаса» и отгрузил своему сопернику три безответных шайбы.
У подопечных Беднара уже шесть побед подряд и серьезные намерения закрепиться в верхней части восьмерки. С «Нью-Джерси» не будет просто, но хозяевам вполне под силу расправиться и с «дьяволами».
На данный момент «Колорадо» разместился на пятом месте в своей конференции, имея в своем активе 73 очка после 58 сыгранных матчей. Клуб из Денвера выиграл толкьо одну встречу из последних трех у «Нью-Джерси».
«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» в последнем своем матче не оставил живого места от «Филадельфии», забросив ей 7 безответных шайб.
За пять последних домашних матчей подопечные Раффа проиграли всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Монреаля» (2:5).
На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 83 очка после 59 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. На выезде против чемпиона будет очень тяжело.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.50, на гостей — 2.78.
Прогноз и ставка
Прогноз: Равные соперники, которые вполне могут сыграть вничью в этом матче.
Альтернативный прогноз: Будет матч с небольшим количеством голов.
Ставка: Х с коэффициентом 4.50.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.10.