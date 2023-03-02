В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Действующий чемпион НХЛ не заметил в последнем матче лидера конференции в лице «Вегаса» и отгрузил своему сопернику три безответных шайбы.

У подопечных Беднара уже шесть побед подряд и серьезные намерения закрепиться в верхней части восьмерки. С «Нью-Джерси» не будет просто, но хозяевам вполне под силу расправиться и с «дьяволами».

На данный момент «Колорадо» разместился на пятом месте в своей конференции, имея в своем активе 73 очка после 58 сыгранных матчей. Клуб из Денвера выиграл толкьо одну встречу из последних трех у «Нью-Джерси».

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» в последнем своем матче не оставил живого места от «Филадельфии», забросив ей 7 безответных шайб.

За пять последних домашних матчей подопечные Раффа проиграли всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Монреаля» (2:5).

На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 83 очка после 59 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. На выезде против чемпиона будет очень тяжело.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.50, на гостей — 2.78.

Прогноз и ставка

Прогноз: Равные соперники, которые вполне могут сыграть вничью в этом матче.

Альтернативный прогноз: Будет матч с небольшим количеством голов.

Ставка: Х с коэффициентом 4.50.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.10.