В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амали Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа»

У «Тампы» в двух последних матчах два поражения. В первом случае обидчиком «молний» оказался «Торонто» (1:4), а во втором «Детройт» (4:7). 11 пропущенных шайб за два матча — слишком много.

С «Монреалем» клуб из одноименного города во Флориде встречался совсем недавно и выиграл максимально уверенно со счётом 5:1. В последних трех матчах между этими соперниками «Тампа» забрасывала, как минимум, четыре шайбы.

Сейчас «Тампа» только на девятой позиции в своей конференции, имея 41 очко после 32 сыгранных матчей.

«Монреаль»

«Монреаль» за шесть последних матчей выиграла только один поединок у «Аризона» (3:2) и то в овертайме, что не очень радует поклонников самой титулованной команды лиги. В матче против финалиста минувшего сезона будет максимально туго.

Команды встречались не так давно друг с другом и убедительную победу праздновала команда Купера. Гости постараются сделать все возможное, чтобы взять реванш за то досадное поражение.

Сейчас «Канадиенс» занимают 14 место в конференции и лиге, и имеют в активе 33 очка после 34 сыгранных матчей. За шесть очных матчей с «Тампой» канадский коллектив выиграл только один раз.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.10, на гостей — 5.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: Соперники довольно результативно проводили свои последние встречи, поэтому не будет удивлением, если мы увидим много голов и в этом матче.

Альтернативный прогноз: Два последних матчах трех между этими клубами не завершался в основное время матча.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.80.