ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой? Коди ГакпоКак Гакпо впишется в «Ливерпуль»: замена Фирмино, партнер Нуньеса или подыгровка Салаху? ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и КанадеКаким будет ЧМ-2026: 48 команд, больше групп, больше стадионов и матчей
  • 13:37
    • Федун о переходе в Азию: Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА
  • 11:43
    • «Челси» готов заплатить больше 100 млн евро за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022
  • 11:27
    • Гвардиола рассказал о трансферных планах «Ман Сити»
  • 11:04
    • Министр спорта РФ: Считаю, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию
    Все новости спорта

    Хозяева не проиграют третий матч подряд?

    «Тампа» — «Монреаль». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 29 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Монреаль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амали Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа»

    У «Тампы» в двух последних матчах два поражения. В первом случае обидчиком «молний» оказался «Торонто» (1:4), а во втором «Детройт» (4:7). 11 пропущенных шайб за два матча — слишком много.

    С «Монреалем» клуб из одноименного города во Флориде встречался совсем недавно и выиграл максимально уверенно со счётом 5:1. В последних трех матчах между этими соперниками «Тампа» забрасывала, как минимум, четыре шайбы.

    Сейчас «Тампа» только на девятой позиции в своей конференции, имея 41 очко после 32 сыгранных матчей.

    «Монреаль»

    «Монреаль» за шесть последних матчей выиграла только один поединок у «Аризона» (3:2) и то в овертайме, что не очень радует поклонников самой титулованной команды лиги. В матче против финалиста минувшего сезона будет максимально туго.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Команды встречались не так давно друг с другом и убедительную победу праздновала команда Купера. Гости постараются сделать все возможное, чтобы взять реванш за то досадное поражение.

    Сейчас «Канадиенс» занимают 14 место в конференции и лиге, и имеют в активе 33 очка после 34 сыгранных матчей. За шесть очных матчей с «Тампой» канадский коллектив выиграл только один раз.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.10, на гостей — 5.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Соперники довольно результативно проводили свои последние встречи, поэтому не будет удивлением, если мы увидим много голов и в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Два последних матчах трех между этими клубами не завершался в основное время матча.

    Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аяччо — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Труа — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Монца — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Клермон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тампа» — «Монреаль»: прогноз, ставка (4.80), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на хоккей. Хозяева не проиграют третий матч подряд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры