«Тампа»
У «Тампы» в двух последних матчах два поражения. В первом случае обидчиком «молний» оказался «Торонто» (1:4), а во втором «Детройт» (4:7). 11 пропущенных шайб за два матча — слишком много.
С «Монреалем» клуб из одноименного города во Флориде встречался совсем недавно и выиграл максимально уверенно со счётом 5:1. В последних трех матчах между этими соперниками «Тампа» забрасывала, как минимум, четыре шайбы.
Сейчас «Тампа» только на девятой позиции в своей конференции, имея 41 очко после 32 сыгранных матчей.
«Монреаль»
«Монреаль» за шесть последних матчей выиграла только один поединок у «Аризона» (3:2) и то в овертайме, что не очень радует поклонников самой титулованной команды лиги. В матче против финалиста минувшего сезона будет максимально туго.
Команды встречались не так давно друг с другом и убедительную победу праздновала команда Купера. Гости постараются сделать все возможное, чтобы взять реванш за то досадное поражение.
Сейчас «Канадиенс» занимают 14 место в конференции и лиге, и имеют в активе 33 очка после 34 сыгранных матчей. За шесть очных матчей с «Тампой» канадский коллектив выиграл только один раз.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.10, на гостей — 5.50.
Прогноз и ставка
Прогноз: Соперники довольно результативно проводили свои последние встречи, поэтому не будет удивлением, если мы увидим много голов и в этом матче.
Альтернативный прогноз: Два последних матчах трех между этими клубами не завершался в основное время матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.80.