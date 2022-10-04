В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 4 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Новосибирцы провели в регулярке 14 матчей и подняли 16 очков, благодаря которым закрепились на пятом месте в Восточной конференции, заработав плюсовую разницу забитых и пропущенных — 31:30.

Последний раз дома «Сибирь» выигрывала 20-го сентября, когда к ней приехал погостить «Нефтехимик», считавшийся в тот период безнадежным (3:2).

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А вот в матче с мегамощным «Автомобилистом» команде Андрея Мартемьянова не помогли даже родные стены (3:5). Встреча с «Авто» была на данный момент последней в Новосибирске, дальше — выездная часть КХЛ.

Все прогнозы на КХЛ

В рамках гостевой серии «Сибирь» откатала четыре встречи, закрыв победой только две. В упомянутый отрезок сибиряки переиграли «Витязь» (5:4 ОТ), уступили «Нефтехимику» (1:2 ОТ), щелкнули ЦСКА (3:1) и не прошли проверку боем с «Авангардом» на новой «G-Drive Арене» (1:2).

«Локомотив»

Чтобы взять свои 16 баллов, ярославцам хватило 13 матчей. С такой статистикой команда засела на шестой позиции в Западной конференции с разницей голов — 31:27.

Еще недавно «Локомотив» был страшной силой для всех подряд. В период с 17-го по 24-е сентября он сделал красивую серию из четырех побед.

В первом раунде этого периода команде Игоря Никитина пришлось тащить непростую победу над «Витязем» по буллитам (1:0 Б). В остальных заходах «Локо» в основное время вырубил «Динамо» Москва (3:1), «Витязь» (2:1) и «Адмирал» (2:1).

Прервалась и без того небольшая серия ярославцев в двух домашних матчах — постарались «Барыс» (0:1 Б) и «Торпедо» (1:3). Но закрыть цикл поединков на «Арене-2000» «Локомотиву» удалось крупной победой над «Северсталью» (5:3).

Коэффициенты

Поставить на «Сибирь» в этом матче букмекеры предлагают за 2.95, на ничью — за 3.70, а на «Локомотив» — за 2.19.

Прогноз

В личных разборках на лед ступят две максимально непредсказуемые команды, которые могут грохнуть топов и отдать очки простым соперникам.

Но при этом важно отметить, что «Локо» в текущем сезоне чаще катает результативные матчи, а «Сибирь» ослабила защиту, из-за чего в ее ворота уже залетело три десятка голов. Поэтому в очной встрече ярославцы 2-3 раза гарантировано ухудшат статистику новосибирцев по пропущенным голам .

Ставка

«Локо» букмекеры по делу считают фаворитом, да и в гостях он чувствует себя комфортно, поэтому стоит и нам поверить в их атакующие способности на чужом льду. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2 за 2.14.