Канадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ

Пятая неделя в Континентальной хоккейной лиге выкатила серию крутых матчей, исходы которых решались благодаря индивидуальным навыкам хоккеистов. Об этих играх и других значимых событиях прошлых семи дней напоминаем в яркой подборке.

Первый хет-трик Сушко за «Динамо» и покер О'Делла

Эрик О'Делл ХК «Динамо» Москва

На прошлой неделе «Динамо» пережило два знаковых момента. В матче вторника бело-синие дома грохнули «Авангард» со счетом 4:1. Закончить игру разгромом омичей помог хет-трик Максима Сушко. Все три шайбы 23-летний белорусский форвард вонзил в третьем периоде, потратив на это чуть больше десяти минут. В истории клуба это самая быстрая треха .

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После сольного перфоманса Сушко о себе в очередной раз напомнил канадец Эрик О'Делл, зарядивший в ворота «Амура» четыре шайбы. Случилось это также на «ВТБ Арене». Игра нападающего на ультранастройках дала возможность столичному клубу оформить вторую подряд крупную победу — 5:0. Покер О'Делла стал вторым в истории «Динамо».

Ощущение, что сегодня у меня была удачная клюшка. Бывают такие дни. Когда-то получается, когда-то нет. Сегодня мои броски достигали цели. Вся команда действовала отлично и в обороне, и в атаке. Эрик О'Делл

«Нефтехимик» больше не стопроцентный лузер

Вячеслав Лещенко ХК «Нефтехимик»

Гиперудачной неделя оказалась для «Нефтехимка», которому в течение десяти стартовых раундов пришлось пережить всевозможные результативные кошмары. Но после худшей в новом сезоне серии «нефть» наконец-то начала тащить победы. За прошлый семидневный отрезок бригада Олега Леонтьева выбила «три в ряд» .

Поочередно худший клуб Восточной конференции разобрал «Сибирь» (2:1 ОТ), «Металлург» Мг (6:5) и «Трактор» (2:1). На фоне мрачной статистики команды лучшими в составе нижнекамцев справедливо назвать троих хоккеистов — Вячеслава Лещенко, являющегося самым продуктивным форвардом «Нефтехимика», Павла Порядина, принесшего победу в дичайшей драке с «Магниткой», и Анселя Галимова — с него вовсе начался вин-стрик клуба.

«Зеленое дерби» в Уфе

Первое в сезоне «зеленое дерби» www.ak-bars.ru

Во вторник, 27 сентября, состоялось первое в новом сезоне «зеленое дерби». В Уфе «Ак Барс» спокойно прошелся по «Салавату Юлаеву», зарядив три безответные шайбы. Два гола + предголевой пас выдал Кирилл Петров, между шайбами которого свой точный удар вмазал Дмитрий Кагарлицкий.

Несмотря на полнейшее отсутствие интриги, само дерби получилось событийным в плане грубостей и ободных «любезностей». Суммарно команды насобирали десяток удалений , среди которых жестче всего прилетело Райану Мерфи, получившему 5+20. Выгоняли судьи хоккеистов за подножки, удары ниже колен, задержки и блокировки — в общем, полный набор жести. Ну и как не вспомнить диалог рефери с Радуловым: «Ты чего, молодого нашел так разговаривать? Сейчас две дам».

«Авангард» вернулся в Омск

«Авангард» на «G-Drive Арене» ХК «Авангард»

Спустя 4 года скитаний «Авангард» сделал первые шаги дома. В стартовой игре октября он зарубился с «Сибирью» на новенькой «G-Drive Арене». При 11+ тысячах болельщиков команда Дмитрия Рябыкина была близка к тому, чтобы всем на свете обломать праздник, но на самом деле «Авангард» просто готовил более красивую историю с камбэком и победной шайбой Рида Буше. Омичи взяли матч со счетом 2:1 и зашли в топ-8 Восточной конференции. Вечеринка на «G-Drive Арене» удалась на сто процентов .

Молодой Александр Перевалов вынес ЦСКА

Шайба Александра Перевалова в ворота ЦСКА Twitter

В период с 26-го сентября по 1-е октября ЦСКА успел откатать три матча. Сперва была победа в дерби со «Спартаком» в овертайме (2:1), а затем — мини-серия поражений. Проиграли «армейцы» «Сибири» (1:3) и «Куньлуню» (4:5 Б).

В Мытищи московская команда ехала за реваншем, однако вместо потенциального разгрома подписалась на позор. В лайв-режиме ЦСКА выносил «Ред Стар» со счетом 1:4, но в третьем периоде лузеры Западной конференции ввели чит-коды и закамбэчили матч — в общем деле помогли две шайбы 18-летнего Александра Перевалова на 15-й и 19-й минутах.

Разборки с «Куньлунем» дошли до буллитов, где победный панч вмазал все тот же Перевалов. Китайский проект молодой нап представляет в качестве арендованного из «Локомотива» игрока. Бесспорно, это самое крутое приключение пекинцев в текущем сезоне и мегаприятное воспоминание для Александра.

СКА снова крушит всех подряд, «Автомобилист» — сливается дома

СКА в игре «Динамо» Минск ХК СКА

9-матчевую беспроигрышную серию СКА обнулил, причиной стало поражение от «Динамо» Москва по буллитам. Но сразу после клуб вернулся к крупным победам. На прошлой неделе команда Романа Ротенберга откатала три раунда, грохнув каждого соперника с форой в 3+ шайбы.

СКА успел размазать «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1). Продолжив удерживать высокую планку по набору баллов, питерцы единолично правят на Западе с 5-очковым отрывом от ближайшего конкурента.

В Восточной конференции лидерство себе вернул «Автомобилист», уступив его ранее «Магнитке». Правда, дистанция между двумя топами минимальная — 1 очко. Всему виной крупное поражение команды Николая Заварухина в драке с «Салаватом Юлаевым» 2 октября (0:4), из-за которого «Авто» прервало 8-матчевую серию побед дома и откатало вторую игру в сезоне без заброшенных шайб.

КХЛ: главные события предстоящей недели

Недавний матч между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» ХК «Автомобилист»

В понедельник, 3-го октября, зрителей КХЛ ждут три матча, главным из которых станет разборка двух грандов в Москве — ЦСКА при всех своих проблемах попробует дотянуться до мощнейшего СКА.

В событийном вторнике особое внимание привлекает встреча «Ак Барса» с «Автомобилистом» в Казани. На «Татнефть Арене» команда Олега Знарка сделает все, чтобы нагнуть екатеринбуржцев после крупного луза на арене «Уралец».

Отдельный интерес вызывает встреча 6-го октября в Новосибирске, где парни Мартемьянова примут ЦСКА . В прошлом очном заходе сибиряки победили. Возможно, они воспользуются полезным примером «Куньлуня» и дважды кряду вынесут столичный суперклуб.

В субботу, 8-го октября, новая «G-Drive Арена» вновь приглашает на матч «Авангарда», которому выпадет серьезнейшее испытание в виде драки с «Металлургом» Мг, который к тому времени может стать лидером Востока. Спустя сутки омичи дома будут рубиться с «Куньлунем». Сейчас каждая встреча на новеньком льду — мини-праздник для парней Рябыкина и их болельщиков.