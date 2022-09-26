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    Снова в гостях «Барысу» ничего не светит?

    «Локомотив» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.88) на хоккейный матч КХЛ 26 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Барыс»
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    Ножье Нельсон
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Локомотив»

    «Локо» успел провести в новой кампании 10 матчей, в которых поднял 13 очков. С такими цифрами ярославцы занимают шестое место на Западе, имея небольшой перевес по забитым голам — 25:20.

    В начале чемпионата у «Локомотива» случилась мелкая пробуксовка, в результате которой было зафиксировано четыре поражения в шести играх.

    Коэффициенты матча Локомотив — Барыс

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    Однако после серии лузов команда Игоря Никитина пришла в себя и стала штамповать победы. В период с 17-го по 24-е сентября ярославцы выиграли четырежды.

    Все прогнозы на КХЛ

    Мощная по меркам «Локомотива» волна побед стартовала с битвы с «Витязем» (1:0 ОТ), после которой он успел вырубить «Динамо» Москва (3:1) и еще раз обидеть «Витязь» (2:1). В последней встрече «Локо» хлопнул «Адмирал» (2:1).

    «Барыс»

    Казахстанцы в десяти матчах регулярки добыли 9 баллов и установили минусовый баланс забитых и пропущенных (23:32). В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает шестое место.

    Слабая игра и хилые результаты накрыли «Барыс» в дебюте сезона. В первых четырех матчах представители Нур-Султана не выиграли ни разу и вынимали из своей рамки минимум 3 шайбы.

    Первые победы в чемпионате прилетели в актив «Барыса» на его домашней арене. Во встречах 13-го и 15-го сентября команда Андрея Скабелки разобрала «Трактор» (3:1) и «Авангард» (5:3).

    Во втором стыке с омичами «Барыс» был разгромлен (2:5), зато позже он сумел взять сухие победы в разборках с «Сибирью» (2:0) и «Авто» (2:0). За пределами родной площадки казахстанцев снова унизили. Очередной слив произошел в драке с «Северсталью» (2:5).

    Коэффициенты

    На «Локомотив» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.50, а на «Барыс» —4.14.

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    Прогноз

    Ни в одном матче из пяти в текущем сезоне в гостях клуб из Нур-Султана не выиграл. И кажется, сейчас неподходящий момент, чтобы это как-то исправить — «Локо» в данный момент хорош, и своего на родной площадке не упустит.

    Ставка

    В четырех предыдущих выездных встречах казахстанский клуб били минимум с двойным перевесом. Ожидаем аналогичного гандикапа от ярославцев. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой -1 за 1.88.

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    «Локомотив» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на хоккей. Снова в гостях «Барысу» ничего не светит?
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