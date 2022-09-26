Новый лидер на Востоке, скандал в Нижнем Новгороде, исторический момент «Сибири». Вспоминаем значимые события минувшей недели в КХЛ

Плотная борьба на Западе
СКА в данный момент — единственный клуб, который оторвался от простых обывателей Западной конференции, поэтому в вопросе кипящей борьбы за места пониже его сумасшедшие результаты справедливо вынести за рамки.
Одно неверное движение, и распределение в Западной конференции изменится на несколько пунктов. Поэтому ее представители выкладываются на максимум, пытаясь сыграть не хуже прямых конкурентов, коих каждый коллектив сейчас имеет по 5 или больше.
В Восточной конференции «Магнитка» взвинтила темп
У западных соседей команд, имеющих одинаковое количество очков, меньше, зато в разборках топов на прошлой неделе возникли изменения. «Автомобилист», несмотря на свои голы и победы, больше не первый, оттуда на вторую строчку его сбросил «Металлург» Мг.
На прошлой неделе «Магнитка» откатала три матча, закрыв каждый стопроцентной статистикой, благодаря чему
«Авангард» был ограблен в «Нагорном»
В преддверии поездки в Нижний Новгород мертвый «Авангард» наконец-то начал оживать. Команда Рябыкина выбила три подряд победы и планировала зацепиться за четвертую. К сожалению, судейские решения вписались в желания омичей и стоили им набранных баллов.
В начале третьего периода «Авангард», сравнял счет (1:1), но чуть позже схлопотал удаление — на 5+20 бригада рефов выгнала Семена Чистякова. В таком жирном большинстве торпедовцы зарядили две шайбы, да и сама игра закончилась в их пользу со счетом 4:2.
После матча спортивно-дисциплинарный комитет пересмотрел эпизод с Чистяковым и
Беспроигрышная серия СКА в прошлом
В течение девяти матчей СКА шел в регулярке без поражений и оставался единственным клубом, кто смог осилить такой результат на дистанции. Однако в прошлую субботу мощная серия питерцев оборвалась на их же территории.
В «Ледовом» СКА во время очередных разборок с «Динамо» сдулся в серии буллитов (1:2 Б). Впервые в новой кампании статистика банды Ротенберга разбавилась красным цветом, но это не мешает ей по-прежнему рулить на Западе с 19 очками в запасе.
ЦСКА снова заштормило
Право считаться одним из главных лузеров прошлой недели честно отвоевал ЦСКА. В двух матчах команда Сергея Федорова проиграла, но при этом соперниками «армейцев» были далекие от их уровня коллективы.
В Мытищах столичный гранд готов был урвать халявные очки в драке с «Куньлунем», однако клуб китайского производства зарядился на высокую реализацию минимального числа моментов и вырубил железобетонного фаворита в овертайме — 2:1 ОТ. Вдогонку ЦСКА нагнули в Минске крепкие парни Вудкрофта — 3:1. По итогам этих поражений ЦСКА приземлился на восьмое место на Западе.
«Нефтехимик» в коме
На прошлой неделе «нефть» откатала три матча, правда, в двух ее вырубили в непредсказуемой борьбе до финальной сирены. С минимальным гандикапом ребята Олега Леонтьева уступили «Сибири» (2:3) и «Авангарду» (2:3), а во встрече с «Трактором» между теми двумя поражение было покрупнее (3:5).
Продуктивная неделя Александра Шарова
В прошлый четверг 26-летний форвард «Сибири» Александр Шаров отметился двумя результативными действиями в игре с «Автомобилистом». Сперва он влепил гол в большинстве, а затем выкатил предголевой пас. К сожалению, старания молодого нападающего не обезопасили новосибирцев от потери очков.
Зато в воскресной зарубе с «Витязем» страйкер еще сильнее прокачал персональные параметры и принес «Сибири» первую с 6-го сентября выездную победу (5:4 ОТ). По ходу кровавой драки в Балашихе Александр зарядил покер и отдал один результативный пас. Причем четвертая шайба форварда зашла в овертайме. В истории «Сибири» это знаковый момент —
КХЛ: ожидаемые ивенты предстоящей недели
Новая игровая неделя в КХЛ уже с понедельника приманивает топовыми программами. В первый день 7-дневного отрезка ЦСКА зарубится со «Спартаком».
В столичном дерби «армейцы» будут добирать упущенное в прошлых матчах, а спартаковцы сейчас слишком круты, чтобы беззубо сливать игру действующему чемпиону.
Во вторник, 27-го сентября, нас ждет «зеленое дерби» в Уфе, где «Ак Барс» планирует прервать 3-матчевую беспроигрышную серию «Салавата Юлаева». Тем же вечером «Динамо» Москва попытается нокаутировать проснувшийся «Авангард».
Эпицентром игрового шоу среды станут разборки в Ярославле между «Локомотивом» и «Торпедо». Сейчас крепкие середняки Запада на ходу, поэтому в очном замесе они гарантировано придумают что-то интересное.
В четверг, 29-го числа, фанатов отечественного хоккея ждут только три игры, зато среди мизерного количества матчей ярче остальных выделяется драка «Автомобилиста» с «Ак Барсом» в Екатеринбурге.
В субботний вечер СКА, который освободился от давления победной серии, в Минске сыграет с «Динамо», успевшим казнить в новой регулярке нескольких топов. Возможно, питерцы тоже войдут в его черный список.
Чуть позже в субботу стоит понаблюдать за выяснениями между «Куньлунем» и ЦСКА. В рядовой ситуации матч очевидного андердога и мощного фаворита никто бы не заметил, но после недавних событий в Мытищах интересно, поедут ли москвичи громить «Ред Стар» и смогут ли они вообще зацепиться за победу?