Новый лидер на Востоке, скандал в Нижнем Новгороде, исторический момент «Сибири». Вспоминаем значимые события минувшей недели в КХЛ

На четвертой неделе разборки в регулярном сезоне вышли на новый уровень. Вместе со спортивными выяснениями в КХЛ нарисовался скандал, стоивший победы. Обо всем этом LiveSport.Ru предлагает вспомнить в традиционной подборке ярких моментов ушедшего 7-дневного отрезка.

Плотная борьба на Западе

«Спартак» — «Торпедо» ХК «Спартак»

СКА в данный момент — единственный клуб, который оторвался от простых обывателей Западной конференции, поэтому в вопросе кипящей борьбы за места пониже его сумасшедшие результаты справедливо вынести за рамки.

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Остальные же команды выдают запредельный по своим возможностям уровень . Со второго по пятое место у клубов хранятся по 14 очков, шестая позиция, принадлежащая «Локо», закреплена за ним с 13 баллами. А на 7-9 строчках тусуются команды с 11 очками.

Одно неверное движение, и распределение в Западной конференции изменится на несколько пунктов. Поэтому ее представители выкладываются на максимум, пытаясь сыграть не хуже прямых конкурентов, коих каждый коллектив сейчас имеет по 5 или больше.

В Восточной конференции «Магнитка» взвинтила темп

Филипп Майе ХК «Металлург» Мг

У западных соседей команд, имеющих одинаковое количество очков, меньше, зато в разборках топов на прошлой неделе возникли изменения. «Автомобилист», несмотря на свои голы и победы, больше не первый, оттуда на вторую строчку его сбросил «Металлург» Мг.

На прошлой неделе «Магнитка» откатала три матча, закрыв каждый стопроцентной статистикой, благодаря чему его беспроигрышная серия дошла до шести раундов . Вовремя парням Воробьева достались хилые соперники, которых «лисы» казнили без малейшей жалости.

«Авангард» был ограблен в «Нагорном»

«Авангард» в матче с «Торпедо» ХК «Авангард»

В преддверии поездки в Нижний Новгород мертвый «Авангард» наконец-то начал оживать. Команда Рябыкина выбила три подряд победы и планировала зацепиться за четвертую. К сожалению, судейские решения вписались в желания омичей и стоили им набранных баллов.

В начале третьего периода «Авангард», сравнял счет (1:1), но чуть позже схлопотал удаление — на 5+20 бригада рефов выгнала Семена Чистякова. В таком жирном большинстве торпедовцы зарядили две шайбы, да и сама игра закончилась в их пользу со счетом 4:2.

После матча спортивно-дисциплинарный комитет пересмотрел эпизод с Чистяковым и отменил преступное решение, назвав его ошибочным . Правда, «Авангарду» от этого ни тепло, ни холодно.

Беспроигрышная серия СКА в прошлом

СКА уступил московскому «Динамо» ХК СКА

В течение девяти матчей СКА шел в регулярке без поражений и оставался единственным клубом, кто смог осилить такой результат на дистанции. Однако в прошлую субботу мощная серия питерцев оборвалась на их же территории.

В «Ледовом» СКА во время очередных разборок с «Динамо» сдулся в серии буллитов (1:2 Б). Впервые в новой кампании статистика банды Ротенберга разбавилась красным цветом, но это не мешает ей по-прежнему рулить на Западе с 19 очками в запасе.

ЦСКА снова заштормило

Андрей Светлаков ХК ЦСКА

Право считаться одним из главных лузеров прошлой недели честно отвоевал ЦСКА. В двух матчах команда Сергея Федорова проиграла, но при этом соперниками «армейцев» были далекие от их уровня коллективы.

В Мытищах столичный гранд готов был урвать халявные очки в драке с «Куньлунем», однако клуб китайского производства зарядился на высокую реализацию минимального числа моментов и вырубил железобетонного фаворита в овертайме — 2:1 ОТ. Вдогонку ЦСКА нагнули в Минске крепкие парни Вудкрофта — 3:1. По итогам этих поражений ЦСКА приземлился на восьмое место на Западе.

«Нефтехимик» в коме

«Нефтехимик» VK.com

Жалость и сострадание по-прежнему вызывает «Нефтехимик» . Команда из Нижнекамска застряла на дне с одним набранным очком в десяти матчах, в ходе которых она успела пропустить 42 шайбы. Ни один клуб на две конференции не играет в обороне хуже.

На прошлой неделе «нефть» откатала три матча, правда, в двух ее вырубили в непредсказуемой борьбе до финальной сирены. С минимальным гандикапом ребята Олега Леонтьева уступили «Сибири» (2:3) и «Авангарду» (2:3), а во встрече с «Трактором» между теми двумя поражение было покрупнее (3:5).

Продуктивная неделя Александра Шарова

Владимир Бутузов и Александр Шаров ХК «Сибирь»

В прошлый четверг 26-летний форвард «Сибири» Александр Шаров отметился двумя результативными действиями в игре с «Автомобилистом». Сперва он влепил гол в большинстве, а затем выкатил предголевой пас. К сожалению, старания молодого нападающего не обезопасили новосибирцев от потери очков.

Зато в воскресной зарубе с «Витязем» страйкер еще сильнее прокачал персональные параметры и принес «Сибири» первую с 6-го сентября выездную победу (5:4 ОТ). По ходу кровавой драки в Балашихе Александр зарядил покер и отдал один результативный пас. Причем четвертая шайба форварда зашла в овертайме. В истории «Сибири» это знаковый момент — никто до Шарова не забрасывал 4 шайбы за матч в составе этой команды .

КХЛ: ожидаемые ивенты предстоящей недели

«Локомотив» ХК «Локомотив»

Новая игровая неделя в КХЛ уже с понедельника приманивает топовыми программами. В первый день 7-дневного отрезка ЦСКА зарубится со «Спартаком».

В столичном дерби «армейцы» будут добирать упущенное в прошлых матчах, а спартаковцы сейчас слишком круты, чтобы беззубо сливать игру действующему чемпиону.

Во вторник, 27-го сентября, нас ждет «зеленое дерби» в Уфе, где «Ак Барс» планирует прервать 3-матчевую беспроигрышную серию «Салавата Юлаева». Тем же вечером «Динамо» Москва попытается нокаутировать проснувшийся «Авангард».

Эпицентром игрового шоу среды станут разборки в Ярославле между «Локомотивом» и «Торпедо». Сейчас крепкие середняки Запада на ходу, поэтому в очном замесе они гарантировано придумают что-то интересное.

В четверг, 29-го числа, фанатов отечественного хоккея ждут только три игры, зато среди мизерного количества матчей ярче остальных выделяется драка «Автомобилиста» с «Ак Барсом» в Екатеринбурге.

В субботний вечер СКА, который освободился от давления победной серии, в Минске сыграет с «Динамо», успевшим казнить в новой регулярке нескольких топов. Возможно, питерцы тоже войдут в его черный список.

Чуть позже в субботу стоит понаблюдать за выяснениями между «Куньлунем» и ЦСКА. В рядовой ситуации матч очевидного андердога и мощного фаворита никто бы не заметил, но после недавних событий в Мытищах интересно, поедут ли москвичи громить «Ред Стар» и смогут ли они вообще зацепиться за победу?