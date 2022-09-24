Ротенберг: Это поражение пойдет нам на пользу, без поражений не бывает побед

Главный тренервысказал мнение о поражении от московского(1:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Огромная благодарность болельщикам — аншлаг, это дорогого стоит. Старались вырвать победу любой ценой, все ребята работали как единое целое.

Допустили ошибку в меньшинстве, разберем. Это поражение пойдет нам на пользу, без поражений не бывает побед. Работаем дальше, вернемся еще злее», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

СКА потерпел первое поражение в сезоне после девяти побед подряд на старте регулярного чемпионата.

Питерский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Запада, набрав 19 очков в 10 играх.