Воробьев — о дубле Чибисова: Для меня это однозначно камень, упавший с плеч

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период, как и ожидалось, мы вкатывались после долгой поездки. Потом стали лучше двигаться, открываться, работать друг на друга.

Во втором и третьем периодах мы доминировали, Эдди сыграл отлично. Заслуженная победа.

Чибисов наконец прервал голевую засуху? Для меня это однозначно камень, упавший с плеч. Говорил с Андреем и по-хорошему, и пожестче…

Но сказал и так: одну забьешь, и пойдет. Так и получилось. Мог бы сегодня и третью забивать, если бы не отдал.

Что сегодня добавил Керран большинству? Во-первых, броски. По нему видно, что он техничный парень, хорошее движение. Давно не играл, есть, куда прибавлять.

Архип Неколенко? Он начал тренироваться, в понедельник будет делать МРТ — будем смотреть по результатам», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.