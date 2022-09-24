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    Воробьев — о дубле Чибисова: Для меня это однозначно камень, упавший с плеч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Куньлунь Ред Стар КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Первый период, как и ожидалось, мы вкатывались после долгой поездки. Потом стали лучше двигаться, открываться, работать друг на друга.

    Во втором и третьем периодах мы доминировали, Эдди сыграл отлично. Заслуженная победа.

    Чибисов наконец прервал голевую засуху? Для меня это однозначно камень, упавший с плеч. Говорил с Андреем и по-хорошему, и пожестче…

    Но сказал и так: одну забьешь, и пойдет. Так и получилось. Мог бы сегодня и третью забивать, если бы не отдал.

    Что сегодня добавил Керран большинству? Во-первых, броски. По нему видно, что он техничный парень, хорошее движение. Давно не играл, есть, куда прибавлять.

    Архип Неколенко? Он начал тренироваться, в понедельник будет делать МРТ — будем смотреть по результатам», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

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