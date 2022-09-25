Главный тренер «Нефтехимика»: Полоса не просто черная, а чернее черного

«Матч, наверное, понравился зрителям. Он получился боевым. Спасибо им, что нас поддерживают, несмотря на то, что у нас идет какое-то фатальное невезение.
Полоса не просто черная, а чернее черного. По всем компонентам мы сегодня опять выиграли у соперника. Вратарь здорово выручал, помогал.
С приходом Андрея Тихомирова и Эмиля Гарипова у нас появилось еще больше уверенности, что эта черная полоса пройдет, и мы сможем выдать не меньшую победную серию.
Уверен, что с командой все будет хорошо. Никто не падает духом, он не сломлен. Все ребята понимают, что счастье где-то рядом, но пока не с нами.
К сожалению, индивидуальные ошибки и потеря концентрации, когда нам забивали третий гол, решили исход матча.
Конечно, несмотря на то, что ты проигрываешь, нужно сражаться до конца. Отличный момент был у Андрея Белозерова, но попал в перекладину», — приводит слова тренера сайт «Нефтехимика».