Главный тренер «Нефтехимика»: Полоса не просто черная, а чернее черного

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч, наверное, понравился зрителям. Он получился боевым. Спасибо им, что нас поддерживают, несмотря на то, что у нас идет какое-то фатальное невезение.

Полоса не просто черная, а чернее черного. По всем компонентам мы сегодня опять выиграли у соперника. Вратарь здорово выручал, помогал.

С приходом Андрея Тихомирова и Эмиля Гарипова у нас появилось еще больше уверенности, что эта черная полоса пройдет, и мы сможем выдать не меньшую победную серию.

Уверен, что с командой все будет хорошо. Никто не падает духом, он не сломлен. Все ребята понимают, что счастье где-то рядом, но пока не с нами.

К сожалению, индивидуальные ошибки и потеря концентрации, когда нам забивали третий гол, решили исход матча.

Конечно, несмотря на то, что ты проигрываешь, нужно сражаться до конца. Отличный момент был у Андрея Белозерова, но попал в перекладину», — приводит слова тренера сайт «Нефтехимика».