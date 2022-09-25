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    «Сибирь» обыграла «Витязь» благодаря покеру Шарова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Сибирь
    «Сибирь» в овертайме победила «Витязь» 5:4 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Гости выиграли благодаря Александру Шарову, который оформил в матче покер. Одна из его шайб стала победной. Также у него результативная передача.

    КХЛ .Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Галузин — 1 (бол., Рассказов, Яремчук), 2:42 — 1:0. Бутузов — 5 (бол., Шаров, Бек), 6:20 — 1:1. Шаров — 4 (бол., Бек, Мерфи), 13:39 — 1:2. Шаров — 5 (Аланов, Чайковски), 16:23 — 1:3. Яремчук — 2 (Рой), 22:42 — 2:3. Волгин — 1 (Граовац), 35:23 — 3:3. Шаров — 6 (Чайковски, Пьянов), 54:54 — 3:4. Галузин — 2 (Яремчук, Уилсон), 56:19 — 4:4. Шаров — 7 (Пьянов, Александров), 63:22 — 4:5Вратари: Шикин — КрасоткинШтраф: 8 — 6Броски: 29 (7+12+8+2) — 27 (11+8+6+2)

    У «Сибири» 13 очков. Она идет на 3 месте в турнирной таблице Востока. «Витязь» с 11 баллами на счету занимает 9-е место в таблице Запада.

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