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    Войнов: Пока у «Ак Барса» ни одного легкого матча не было

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Трактор КХЛ
    Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов поделился впечатлениями после матча с «Трактором» (3:2), в котором он забросил первую шайбу в составе казанской команды.

    Вячеслав Войнов
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    Вячеслав Войнов

    «Матч в очередной раз сложился тяжело, пока у нас ни одного легкого матча не было.

    В этой игре удача немножко улыбнулась нам, заработало большинство. За счет работы будем цепляться за удачу, надеюсь, она нас не покинет.

    Есть игровое задание, но, к сожалению, во втором периоде уже вторую игру подряд не получается его выполнить.

    Как я видел эпизод с голом? Да никак не видел, на самом деле мы старались меньше на эту тему разговаривать.

    Отрабатывали на тренировках новые варианты, обсуждали именно там, старались выдохнуть, потому что давление на нас идет огромное. Удача улыбнулась — будем стараться ее удержать.

    Считаю, это была командная шайба, гол произошел благодаря общей работе», — приводит слова игрока пресс-служба «Ак Барса».

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