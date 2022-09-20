Тренер «Куньлуня»: Здорово побеждать такую сильную и именитую команду, как ЦСКА

Главный тренерпрокомментировал громкую победу своей команды надв КХЛ (2:1, ОТ).

«Здорово побеждать такую сильную и именитую команду, как ЦСКА. Ребята старались, соперник сильно давил, особенно в начале первого периода.

Очень помогло, что в концовке ЦСКА начал удаляться, это придало нам уверенности, мы побежали вперед. На скамейке обсуждали возможность овертайма, планировали снять вратаря и поиграть 4 на 3.

Но подоспел Зак Лесли, здорово бросил по воротам, он во многом наш герой сегодня. Непросто обыграть такого соперника, ЦСКА — не просто так чемпионы.

Мы поработали над теми моментами, над которыми хотели — это владение шайбой, игра в атаке. Эта победа дала нам возможность еще больше сплотиться, мы все еще растем как команда. В этом матче у нас получилось все, что мы хотели.

Брэндон Ип в последних матчах играл с небольшим повреждением, мы решили дать ему возможность подлечиться.

Предотвратить травму будет лучшим вариантом. Его и Клиффа Пу не хватает в составе, они оказывают серьезное влияние на игру команды», — цитирует Айрленда пресс-служба КХЛ.