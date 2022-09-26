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    «Автомобилист» не постесняется откатать результативный матч с аутсайдером Западной конференции

    «Автомобилист» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 26 сентября 2022 года

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    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Уралец» 26 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Автомобилист»

    Уральский клуб в десяти играх взял 15 очков. Правда, теперь он больше не первый на Востоке. На вторую строчку команду подвинула «Магнитка». Зато разница голов у «Авто» по-прежнему крутая — 36:29.

    Совсем недавно «Автомобилист» шарахнул по своим соперникам 4-матчевой серией побед, во время которой заряжал минимум 4 шайбы в ворота всех своих недругов.

    В этот период супертим Николая Заварухина уверенно разобралась с «Авангардом» (4:2), «Спартаком» (4:1), «Сибирью» (5:2) и «Нефтехимиком» (4:3).

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    А смазал свой вин-стрик «Автомобилист» в Нур-Султане, где ни разу не забил «Барысу» (0:2). Встать на новый победный поток екатеринбуржцам помогла еще одна встреча с «Сибирью» 22-го сентября (5:3).

    «Куньлунь»

    Спроецированный в Китае коллектив зарубился в десяти матчах, по результатам которых приземлился на десятое место в Западной конференции, имея минусовый баланс голов — 14:26.

    После победы над «Адмиралом» в дебютной игре регулярки «Куньлунь» застрял в безвыигрышной среде. С 4-го по 13-е сентября он потерпел пять подряд поражений.

    Разогнуть цепочку лузов команде Грега Айэленда помогла битва неудачников Запада, в которой пекинцы прихлопнули «Сочи» (3:1). Дальше была сенсация. В Мытищах китайская банда опустила ЦСКА в овертайме (2:1 ОТ).

    На двух матчах победная мини-серия «Ред Стар» и закончилась. В двух следующих встречах соперники были слишком круты даже для «Куньлуня». Уступили парни Айэленда СКА (3:6) и «Металлургу» Мг (0:4).

    Коэффициенты

    Коэффициент на победу «Автомобилиста» букмекеры выкатывают небольшой — 1.40, на ничью можно поставить за 5.35, а на победу «Куньлуня» — за 6.05.

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    Прогноз

    Все матчи, в которых «Авто» выигрывает, пробивается тотал «больше». Минимум 5 голов суммарно было забито в каждой встрече, в которой уральцам достались 2 балла.

    Приятная для ребят Заварухина свежая традиция имеет все шансы на продолжение в заходе с одним из слабейших обитателей Запада + банде из Екатеринбурга захочется вернуть себе промежуточное лидерство в своей конференции.

    Ставка

    Оборона пекинцев традиционно привыкла к угнетению со стороны топов, поэтому ничего удивительного в вероятном крупном поражении не будет. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.11.

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    «Автомобилист» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» не постесняется откатать результативный матч с аутсайдером Западной конференции
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