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    Для «Торпедо» сегодняшний «Трактор» не станет проблемой

    «Торпедо» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Трактор»
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    Кенни Агостино
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Балашиха» 21 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Нижегородская команда зарубилась в семи матчах нового сезона, в которых подняла 10 очков. Имея хорошую разницу (25:15), она справедливо вырвалась на пятое место в Западной конференции.

    Со стопроцентной выкладкой «Торпедо» влетело в первый матч новой регулярки. Катать встречу на пределе настроек его заставила «Магнитка», отнявшая приближающуюся ничью в самом конце игры (4:5).

    После слитого, но бодрого матча команда Игоря Ларионова влепила трем соперникам 15 шайб и взяла 6 очков. В списке пострадавших оказались «Амур» (6:1), «Автомобилист» (7:3) и «Нефтехимик» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Набор баллов «Торпедо» был на время приостановлен в его пятой встрече, где команда оказалась не готова к маленькому чуду в драке с «Ак Барсом» (1:2). Зато в двух последних заходах нижегородцы вырубили «Спартак» (2:1 ОТ) и «Витязь» (2:1 Б).

    «Трактор»

    В восьми матчах «медведям» удалось взять всего 6 очков. Баланс голов у команды из Челябинска также минусовый — 17:22. С такой статистикой она застряла на девятом месте в Восточной конференции.

    Криво по регулярке «Трактор» пошел уже в начале сезона. После двух поражений на старте команда поочередно выигрывает и проигрывает, делая свои результаты максимально запутанными.

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    • Первую победу банда Анвара Гатиятулина честно отвоевала у «Автомобилиста» (4:3 ОТ), после игры с которым она в рамках гостевого турне уступила «Салавату» (2:3), дожала в серии буллитов «Сибирь» (3:2 Б) и отдала 2 очка «Барысу» (1:3).

    Закрыв выездную цепочку не лучшим образом, «Трактор» приехал в родной Челябинск, где успел разобрать «Нефтехимик» (4:0) и нарваться на проснувшийся «Авангард» (1:3).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Торпедо» букмекеры дают возможность за 2.64, на ничью предлагается зарядить за 4.24, а на победу «Трактора» — за 2.22.

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    Прогноз

    Нижегородцы, хоть временами и теряют очки, катают крутые матчи, нередко заканчивая их «верхом».

    О «Тракторе» ничего такого сказать нельзя, бригада Гатиятулина на фоне крепких соперников выглядит неубедительно. С вызовом в Нижнем она в текущих условиях не справится.

    Ставка

    Возможно, ничейку в основное время челябинцы осилят, но кажется, хозяева затащат матч. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 2.05.

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    «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на хоккей. Для «Торпедо» сегодняшний «Трактор» не станет проблемой
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