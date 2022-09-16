В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Куньлунь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Сделанная в Китае команда провела шесть матчей, в которых подобрала всего 3 балла, забросила 6 шайб и пропустила 16. На Западе эти скромные цифры делают ее десятой.

В дебюте чемпионата «Куньлунь» сошелся в очном споре с таким же аутсайдером из соседней конференции — «Адмиралом», в игре с которым пекинцы выбили победу (3:1).

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Однако после хорошего старта против слабого клуба команда Грега Айэленда потерпела пять поражений подряд. В трех встречах серии «красная звезда» отдавала соперникам фору в 2+ шайбы.

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Луз-стрик «Ред Стар» начался с матча против «Амура» (0:2), после которого дважды «Куньлунь» уступил «Сибири» (1:2 Б, 0:4). Затем в неподходящий момент «Адмирал» пристал со своим реваншем (1:3), а во встрече 13-го сентября случилась еще одна потеря очков из-за амбиций «Амура» (1:2).

«Сочи»

Результаты сочинцев в эту минуту даже хуже, чем у «Ред Стар». В пяти матчах команда взяла 2 балла и застряла на самом дне таблицы Западной конференции с минусовым балансом голов — 9:15.

Уже на старте сезона «Сочи» без своего на то согласия стал жертвой серии поражений, которая дошла до трех матчей. За этот микропериод «леопарды» пропустили 10 голов и подписались на два разгрома.

Все неудачи сочинцев были зафиксированы на их площадке. В «Большом» команда Андрея Назарова проиграла «Сибири» (0:2), «Адмиралу» (1:4) и «Динамо» Москва (2:4).

Первую же победу в новой регулярке «Сочи» урвал в игре с проблемным «Барысом», которому отгрузил шесть шайб без стеснения (6:3). После мини-триумфа дома команда сгоняла на «ВТБ Арену», где снова в 2 гола уступила «Динамо» (0:2).

Коэффициенты

Победа «Куньлуня» в этой игре оценивается в 2.26. Чуть выше кэф букмекеры выкатывают на победу «Сочи» — 2.69. На ничью предлагается котировка 4.00.

Прогноз

Аутсайдерам Запада тяжело биться с топами, но в очном замесе ничего не мешает им устроить голевую драку , поиграв мускулами друг перед другом. Вероятно, ради двух очков команды будут готовы к такому раскладу.

Ставка

Хилая результативность во время более трудных задач не означает, в личной встрече все останется на таком же низком уровне. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.90.