«Питтсбург»
В 81 игре сезона парням из Пенсильвании удалось выхватить 101 очко. С такими показателями команда занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
Ближе к концу чемпионата «Питтсбург» дважды зарубился с «Айлендерс», которому успел проиграть (4:5 Б), а затем — отгрузить 6 голов (6:3). А позже пару раз «Пенс» встретились с «Бостоном». И снова стыковые игры закончились поражением (1:2) и победой (4:0).
Коэффициенты матча Питтсбург — Коламбус
После матчей с «Брюинз» подопечные Майка Салливана посетили Мичиган, где их уже ждал «Детройт». На «Литл Сизарс Арене» «Пингвинз» не пожалели бедных ребят в красно-белом (7:2).
Однако в двух последних на сегодня встречах «Питтсбург» на себе прочувствовал обиду от крупных поражений. В этих матчах «Пингвинз» влетели «Филадельфии» (1:4) и «Эдмонтону» (1:5).
«Коламбус»
Коллективу из Огайо посчастливилось затащить 81 балл в 81 матче сезона. С такими ровными цифрами «мундиры» заканчивают регулярку на шестом месте в таблице Столичного дивизиона.
Во второй половине апреля «Коламбус» снова скатал слабую по результатам серию, в период которой потерпел четыре подряд поражения. Первая беда постучалась в дверь «Блю Джекетс» 17-го числа. Тогда они на чужом льду уступили «Лос-Анджелесу» (1:2).
Позже команда Брэда Ларсена проиграла еще дважды в Калифорнии. Соперниками гостей из Огайо были «Анахайм» (4:6) и «Сан-Хосе» (2:3). Вернувшись на родину, «мундиры» слились по буллитам «Оттаве» (1:2 Б).
Одну из редких в последнее время побед «Коламбус» оформил в домашней игре с «Эдмонтоном» (5:2). В двух других встречах «Блю Джекетс» крупно влетели «Тампе» (1:4) и взяли у нее реванш спустя пару дней (5:2).
Коэффициенты
Победа «Питтсбурга» в этом матче оценивается скромным кэфом 1.47, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 5.30, а на победу «Коламбуса» — за 5.50.
Прогноз
Если посмотреть на пару последних матчей, создается ощущение, что концовка чемпионата «Питтсбургу» уже не важна. Но в заключительной домашней игре «пингвины», безусловно, попытаются
Ставка
Хозяева на «PPG Paints-арене» постараются сделать так, чтобы матч получился максимально спокойным. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.06.