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    «Питтсбург» спокойно докатает регулярку на своем льду?

    «Питтсбург» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Коламбус»
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    Джейсон Цукер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Апреля 2022 года
    Питтсбург
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    •  Питтсбург 02:00 Коламбус Коламбус
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    «Питтсбург»

    В 81 игре сезона парням из Пенсильвании удалось выхватить 101 очко. С такими показателями команда занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    Ближе к концу чемпионата «Питтсбург» дважды зарубился с «Айлендерс», которому успел проиграть (4:5 Б), а затем — отгрузить 6 голов (6:3). А позже пару раз «Пенс» встретились с «Бостоном». И снова стыковые игры закончились поражением (1:2) и победой (4:0).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Коламбус

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
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    После матчей с «Брюинз» подопечные Майка Салливана посетили Мичиган, где их уже ждал «Детройт». На «Литл Сизарс Арене» «Пингвинз» не пожалели бедных ребят в красно-белом (7:2).

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    Однако в двух последних на сегодня встречах «Питтсбург» на себе прочувствовал обиду от крупных поражений. В этих матчах «Пингвинз» влетели «Филадельфии» (1:4) и «Эдмонтону» (1:5).

    «Коламбус»

    Коллективу из Огайо посчастливилось затащить 81 балл в 81 матче сезона. С такими ровными цифрами «мундиры» заканчивают регулярку на шестом месте в таблице Столичного дивизиона.

    Во второй половине апреля «Коламбус» снова скатал слабую по результатам серию, в период которой потерпел четыре подряд поражения. Первая беда постучалась в дверь «Блю Джекетс» 17-го числа. Тогда они на чужом льду уступили «Лос-Анджелесу» (1:2).

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    • Позже команда Брэда Ларсена проиграла еще дважды в Калифорнии. Соперниками гостей из Огайо были «Анахайм» (4:6) и «Сан-Хосе» (2:3). Вернувшись на родину, «мундиры» слились по буллитам «Оттаве» (1:2 Б).

    Одну из редких в последнее время побед «Коламбус» оформил в домашней игре с «Эдмонтоном» (5:2). В двух других встречах «Блю Джекетс» крупно влетели «Тампе» (1:4) и взяли у нее реванш спустя пару дней (5:2).

    Коэффициенты

    Победа «Питтсбурга» в этом матче оценивается скромным кэфом 1.47, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 5.30, а на победу «Коламбуса» — за 5.50.

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    Прогноз

    Если посмотреть на пару последних матчей, создается ощущение, что концовка чемпионата «Питтсбургу» уже не важна. Но в заключительной домашней игре «пингвины», безусловно, попытаются вырвать победу в противостоянии с андердогом. Правда, любой ценой выгрызать очки ребята Салливана не станут.

    Ставка

    Хозяева на «PPG Paints-арене» постараются сделать так, чтобы матч получился максимально спокойным. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.06.

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    «Питтсбург» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» спокойно докатает регулярку на своем льду?
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