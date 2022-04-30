В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 81 игре сезона парням из Пенсильвании удалось выхватить 101 очко. С такими показателями команда занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Ближе к концу чемпионата «Питтсбург» дважды зарубился с «Айлендерс», которому успел проиграть (4:5 Б), а затем — отгрузить 6 голов (6:3). А позже пару раз «Пенс» встретились с «Бостоном». И снова стыковые игры закончились поражением (1:2) и победой (4:0).

Коэффициенты матча Питтсбург — Коламбус 1 1.50 X 5.40 2 5.10 Ставка

После матчей с «Брюинз» подопечные Майка Салливана посетили Мичиган, где их уже ждал «Детройт». На «Литл Сизарс Арене» «Пингвинз» не пожалели бедных ребят в красно-белом (7:2).

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Однако в двух последних на сегодня встречах «Питтсбург» на себе прочувствовал обиду от крупных поражений. В этих матчах «Пингвинз» влетели «Филадельфии» (1:4) и «Эдмонтону» (1:5).

«Коламбус»

Коллективу из Огайо посчастливилось затащить 81 балл в 81 матче сезона. С такими ровными цифрами «мундиры» заканчивают регулярку на шестом месте в таблице Столичного дивизиона.

Во второй половине апреля «Коламбус» снова скатал слабую по результатам серию, в период которой потерпел четыре подряд поражения. Первая беда постучалась в дверь «Блю Джекетс» 17-го числа. Тогда они на чужом льду уступили «Лос-Анджелесу» (1:2).

Позже команда Брэда Ларсена проиграла еще дважды в Калифорнии. Соперниками гостей из Огайо были «Анахайм» (4:6) и «Сан-Хосе» (2:3). Вернувшись на родину, «мундиры» слились по буллитам «Оттаве» (1:2 Б).

Одну из редких в последнее время побед «Коламбус» оформил в домашней игре с «Эдмонтоном» (5:2). В двух других встречах «Блю Джекетс» крупно влетели «Тампе» (1:4) и взяли у нее реванш спустя пару дней (5:2).

Коэффициенты

Победа «Питтсбурга» в этом матче оценивается скромным кэфом 1.47, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 5.30, а на победу «Коламбуса» — за 5.50.

Прогноз

Если посмотреть на пару последних матчей, создается ощущение, что концовка чемпионата «Питтсбургу» уже не важна. Но в заключительной домашней игре «пингвины», безусловно, попытаются вырвать победу в противостоянии с андердогом . Правда, любой ценой выгрызать очки ребята Салливана не станут.

Ставка

Хозяева на «PPG Paints-арене» постараются сделать так, чтобы матч получился максимально спокойным. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.06.