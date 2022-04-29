НХЛ. «Флорида» завоевала Президентский кубок, «Айлендерс» разгромили «Вашингтон»

«Оттава» — «Флорида» 0:4

Российский нападающий «Флориды» Максим Мамин отметился двумя результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Голы: Райнхарт — 33 (Беннетт), 6:01 — 0:1. Беннетт — 28 (Дюклер, Райнхарт), 41:11 — 0:2. Верхэге — 23 (Луостаринен, Мамин), 41:32 — 0:3. Верхэге — 24 (Мамин, Луостаринен), 53:08 — 0:4Вратари: Густавссон — НайтШтраф: 21-11Броски: 27 (7+11+9) — 30 (12+7+11)

«Пантерз» гарантировали себе первое место в регулярном сезоне и стали обладателем Президентского кубка-2021/22.

«Оттава» — «Флорида» 0:4

«Каролина» — «Нью-Джерси» 6:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:3 (3:1, 1:0, 2:2) Голы: Бир — 5 (Б. Смит, Котканиеми), 4:44 — 1:0. Нечас — 14 (Коул, Котканиеми), 5:33 — 2:0. Котканиеми — 12 (Нечас), 12:53 — 3:0. Зеттерлунд — 2 (Заха, Сиверсон), 13:55 — 3:1. Терявяйнен — 22 (Трочек), 37:27 — 4:1. Лоренц — 8 (Джарвис, Ахо), 43:14 — 5:1. Мартинук — 6 (Шей, Степан), 47:32 — 6:1. Братт — 26 (Фут, Заха), 54:17 — 6:2. Веси — 8 (Бастиан), 55:44 — 6:3Вратари: Раанта — Хэммонд (Гиллис, 47:32)Штраф: 4-6Броски: 36 (11+10+15) — 30 (11+6+13)

«Каролина» — «Нью-Джерси» 6:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 5:1

Голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 26 бросков. Игроки столичного клуба Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Александр Овечкин травмирован и в матче не принимал участия.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) Голы: Нельсон — 37 (бол., Барзал, Добсон), 10:48 — 1:0. Ли — 28 (бол., Барзал, Добсон), 15:34 — 2:0. Пажо — 17, 43:44 — 3:0. Палмиери — 15 (бол., Бэйли, Сало), 46:23 — 4:0. Бэйли — 13 (Барзал), 53:37 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 2 (Манта, Фехервари), 59:18 — 5:1Вратари: Варламов — ВанечекШтраф: 22-10Броски: 26 (6+10+10) — 27 (7+13+7)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 5:1

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 5:2

Игроки хозяев льда Егор Чинахов и Владислав Гавриков результативными действиями не отметились. Форвард гостей Никита Кучеров забросил шайбу, это его 25-й гол в сезоне. Защитник Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Голы: Ворачек — 6 (Джонсон, Карлссон), 16:03 — 1:0. Кучеров — 25 (бол., Хедман, Стэмкос), 30:15 — 1:1. Силлинджер — 16 (Бьоркстранд, Кукан), 30:47 — 2:1. Рословик — 22 (бол., Нюквист, Бин), 40:15 — 3:1. Бьоркстранд — 27, 49:05 — 4:1. Перри — 18 (бол., Стэмкос, Хедман), 56:54 — 4:2. Пик — 2 (п.в.), 58:09 — 5:2Вратари: Мерзликинс — Эллиотт (57:23 — 58:09)Штраф: 16-10Броски: 35 (9+13+13) — 27 (6+12+9)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Бостон» — «Баффало» 5:0

Хет-трик в составе победителей сделал Патрис Бержерон, по голу забили Давид Пастрняк и Тэйлор Холл.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) Голы: Бержерон — 24, 26:16 — 1:0. Бержерон — 25 (Дебраск, Маршан), 32:29 — 2:0. Пастрняк — 40 (бол., Холл, Маршан), 42:11 — 3:0. Холл — 20 (бол., Пастрняк, Бержерон), 44:16 — 4:0. Бержерон — 26 (Макэвой, Линдхольм), 57:47 — 5:0Вратари: Ульмарк — ТокарскиШтраф: 8-14Броски: 32 (6+14+12) — 37 (12+15+10)

«Бостон» — «Баффало» 5:0

«Миннесота» — «Калгари» 3:2 ОТ

Победную шайбу в матче забросил Кирилл Капризов. Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился. Защитник канадского клуба Никита Задоров отдал две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Годро — 40 (Ткачак, Задоров), 22:59 — 0:1. Бродин — 5 (бол., Годро, Гринуэй), 26:02 — 1:1. Годро — 14, 51:59 — 2:1. Линдхольм — 42 (Задоров, Годро), 57:04 — 2:2. Капризов — 46 (бол., Фиала, Хартман), 60:44 — 3:2Вратари: Тэлбот — МаркстремШтраф: 8-4Броски: 25 (10+4+9+2) — 33 (6+12+15+0)

«Миннесота» — «Калгари» 3:2 ОТ

«Колорадо» — «Нэшвилл» 4:5 Б

Автором победного буллитам стал Мэтт Дюшен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нэшвилл» — 4:5 Б (3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Макар — 28 (бол., Кадри), 2:01 — 1:0. Лехконен — 19 (Мэнсон, Бураковски), 6:46 — 2:0. Дюшен — 43 (Гранлунд, Йоси), 11:46 — 2:1. О`Коннор — 8 (Обе-Кубель), 16:59 — 3:1. Джохансен — 24 (Форсберг, Экхольм), 23:17 — 3:2. Комфер — 19 (Байрам, Хелм), 29:24 — 4:2. Йоси — 23 (бол.), 36:28 — 4:3. Экхольм — 7 (Каррье, Гранлунд), 44:11 — 4:4Победный буллит: ДюшенВратари: Кемпер — РиттихШтраф: 10-14Броски: 46 (20+14+9+3) — 37 (7+13+14+3)

«Колорадо» — «Нэшвилл» 4:5 Б

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:4 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0) Голы: Грегор — 7 (Хмелевски), 2:42 — 0:1. Грегор — 8 (Бордело), 3:08 — 0:2. Маклеод — 9 (бол., Ямамото, Бушар), 29:17 — 1:2. Ямамото — 20 (Драйзайтль, Хаймэн), 32:52 — 2:2. Риди — 7 (бол., Бернс, Кутюр), 35:35 — 2:3. Райан — 10 (Бэрри), 49:37 — 3:3. Бонино — 16 (Кутюр, Нието), 50:40 — 3:4. Броберг — 1 (Макдэвид, Пулюярви), 51:45 — 4:4. Хаймэн — 27 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 61:37 — 5:4Вратари: Коскинен — РаймерШтраф: 2-8Броски: 31 (6+13+10+2) — 43 (17+15+11+0)

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:4 ОТ

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: Виларди — 5 (Купари, Лемье), 35:08 — 0:1. Кемпе — 35 (Копитар, Мяяття), 38:50 — 0:2. Бесер — 22 (бол., Петтерссон, Миллер), 46:52 — 1:2. Чейссон — 13 (Хьюз, Ричардсон), 54:31 — 2:2. Бесер — 23 (Петтерссон), 64:30 — 3:2Вратари: Мартин — ПетерсенШтраф: 10-6Броски: 29 (5+10+11+3) — 35 (13+14+5+3)