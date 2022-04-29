«Колорадо»
Денверские хоккеисты скатали в регулярке 80 игр, в которых подняли 118 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «лавины» закрепили за собой первую позицию.
После шикарной беспроигрышной серии, которую «Колорадо» тащил девять матчей, команда пережила четыре подряд поражения. Все игры она сдала соперникам в основное время.
Коэффициенты матча Колорадо — Нэшвилл
Первая потеря очков накрыла ребят Джареда Беднара в домашней встрече с «Вашингтоном» (2:3), после которой на чужом льду «Эвеланш» слились «Сиэтлу» (2:3), «Эдмонтону» (3:6) и «Виннипегу» (1:4).
Последний матч «Колорадо» провел на «Болл Арене» с «Сент-Луисом». При 18 тыс. фанатах парни Беднара наконец-то прервали нетипичную для себя серию благодаря гандикапу в 2 шайбы (5:3).
«Нэшвилл»
Коллективу из Теннесси удалось оформить 95 очков в 80 играх регулярки. Благодаря этому «Смэшвилл» остался на четвертом месте в Центральном дивизионе и теперь радуется выходу в плей-офф Кубка Стэнли.
У «Нэшвилла» в конце чемпионата также хватает провальных матчей. В четырех встречах из пяти «хищники» проиграли, но пару раз при этом они выбили по одному баллу.
Однако в матче 18 апреля «Нэшвиллу» было не до набранных очков, поскольку на родном льду его унижал «Сент-Луис» (3:8). Следом парни Джона Хайнса устроили зарубу с «Калгари», в которой оказались точнее в серии буллитов (3:2 Б).
Еще одно жестокое поражение «Нэшвилл» поймал в гостевой встрече с «Тампой-Бэй» (2:6). А в двух последних матчах «хищники» достойно зарубились с «Миннесотой» (4:5 ОТ) и «Калгари» (4:5 ОТ).
Коэффициенты
Победа «Колорадо» в этой игре оценивается в 1.74, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.98, а на победу «Нэшвилла» — за 3.82.
Прогноз
Вышедшему в плей-офф Кубка Стэнли «Нэшвиллу» хотелось бы сохранить за собой четвертое место в дивизионе, поэтому в игре с давно немотивированным «Колорадо», потерпевшим четыре поражения в пяти последних встречах,
Ставка
В двух предыдущих встречах команда Хайнса уступила в овертайме, однако в основное время она смотрелась в атаке очень достойно. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет за 2.14.