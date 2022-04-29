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    Достанутся ли «Нэшвиллу» очки в Колорадо?

    «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Нэшвилл»
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    Мэтью Оливер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Болл Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Апреля 2022 года

    «Колорадо»

    Денверские хоккеисты скатали в регулярке 80 игр, в которых подняли 118 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «лавины» закрепили за собой первую позицию.

    После шикарной беспроигрышной серии, которую «Колорадо» тащил девять матчей, команда пережила четыре подряд поражения. Все игры она сдала соперникам в основное время.

    Коэффициенты матча Колорадо — Нэшвилл

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
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    Первая потеря очков накрыла ребят Джареда Беднара в домашней встрече с «Вашингтоном» (2:3), после которой на чужом льду «Эвеланш» слились «Сиэтлу» (2:3), «Эдмонтону» (3:6) и «Виннипегу» (1:4).

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    Последний матч «Колорадо» провел на «Болл Арене» с «Сент-Луисом». При 18 тыс. фанатах парни Беднара наконец-то прервали нетипичную для себя серию благодаря гандикапу в 2 шайбы (5:3).

    «Нэшвилл»

    Коллективу из Теннесси удалось оформить 95 очков в 80 играх регулярки. Благодаря этому «Смэшвилл» остался на четвертом месте в Центральном дивизионе и теперь радуется выходу в плей-офф Кубка Стэнли.

    У «Нэшвилла» в конце чемпионата также хватает провальных матчей. В четырех встречах из пяти «хищники» проиграли, но пару раз при этом они выбили по одному баллу.

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    • Однако в матче 18 апреля «Нэшвиллу» было не до набранных очков, поскольку на родном льду его унижал «Сент-Луис» (3:8). Следом парни Джона Хайнса устроили зарубу с «Калгари», в которой оказались точнее в серии буллитов (3:2 Б).

    Еще одно жестокое поражение «Нэшвилл» поймал в гостевой встрече с «Тампой-Бэй» (2:6). А в двух последних матчах «хищники» достойно зарубились с «Миннесотой» (4:5 ОТ) и «Калгари» (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Колорадо» в этой игре оценивается в 1.74, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.98, а на победу «Нэшвилла» — за 3.82.

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    Прогноз

    Вышедшему в плей-офф Кубка Стэнли «Нэшвиллу» хотелось бы сохранить за собой четвертое место в дивизионе, поэтому в игре с давно немотивированным «Колорадо», потерпевшим четыре поражения в пяти последних встречах, «хищники» будут цепляться за каждую возможность грохнуть топ-соперника.

    Ставка

    В двух предыдущих встречах команда Хайнса уступила в овертайме, однако в основное время она смотрелась в атаке очень достойно. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет за 2.14.

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    «Колорадо» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на хоккей. Достанутся ли «Нэшвиллу» очки в Колорадо?
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