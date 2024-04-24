Россиянин Аслан Карацев сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Карацев — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Карацев

Аслан возвращается в тур после неприятной травмы колена, полученной еще в начале января.

Россиянин повредил колено в матче против Джейсона Кублера на турнире в австралийском Брисбене.

Изначально предполагалось, что Карацев пропустит не менее пяти-шести месяцев, но в итоге процесс восстановления занял меньше времени.

Впрочем, пока нет никакой уверенности, что Карацев избавился от последствий столь опасной травмы. Спешка здесь точно ни к чему.

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Желание Аслана сыграть в Мадриде объясняется тем, что в прошлом году он добрался здесь до полуфинала. Теперь ему предстоит защищать 400 очков.

Марожан

Фабиан начал грунтовую часть сезона на прошлой неделе в Барселоне.

Первым соперником венгерского теннисиста стал француз Люка Ван Аш, который не смог доиграть матч из-за травмы.

В следующем матче Марожан проиграл аргентинцу Факундо Диасу Акосте — 3:6, 6:3, 6:1.

В прошлом году Марожан заявил о себе именно на грунте. В мае 2023-го он сенсационно обыграл Карлоса Алькараса (6:3, 7:6) в третьем круге римского «Мастерса».

С тех пор Фабиан поднялся в рейтинге на 37-е место. В этом году его лучшим результатом пока что остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 4.20, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: есть опасения, что Аслан очень спешит с возвращением на корт. Конечно, потеря 400 очков может обернуться серьезным падением в рейтинге, но в его случае риск может легко обернуться рецидивом травмы. Но Карацев все равно решил играть. Скорее всего, ничего хорошего из этого не получится.

Рекомендуемая ставка: победа Марожана с форой по геймам (-5,0) за 2.01.