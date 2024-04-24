«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы на всех парах несутся в элиту российского футбола. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом отрыв от зоны стыков минимальный. Да и оборона тольяттинцев выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 21 раз.
Акрон — Ленинградец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Акрон» разнес в щепки оборону «Кубани» (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Причем весной тольяттинцы уступили всего 1 раз. Случилось это в первом же матче с «Родиной» (0:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Тольяттинцы настроены выиграть первенство. Да и по игре «Акрон» выглядит очень выгодно.
В первом круге команда не сумела переиграть «Ленинградец». Соперники обменялись забитыми мячами.
Очевидно, что «Акрон» постарается продолжить свой подъем. Да и не пропускала команда в двух последних поединках.
«Ленинградец»
Турнирное положение: Петербуржцы пока твердо стоят на вылет во вторую лигу. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Ленинградец» демонстрирует крайне слабый уровень реализации. В 27 матчах игроки команды отличились 19 голами.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела болезненную коллизию. «Ленинградец» уступил «Соколу» (0:2).
Причем это поражение стало для питерцев вторым кряду. А вот последняя победа состоялась еще в ноябре прошлого года.
Вообще, «Ленинградец» в 5 своих последних матчах проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 точными ударами при 11 пропущенных мячах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Сергей Кирьяков только-только покинул пост наставника команды. Да и опыта борьбы за выживание у клуба с берегов Невы нет.
В составе команды нет звезд даже уровня первой лиги. Под рукой у нового коуча Максима Астафьева скромный материал, из которого он уже выжал максимум.
А вот проигрывает «Ленинградец» уж слишком часто. В пассиве у команды уже 13 коллизий в 27 поединках «лучшей лиги мира».
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» постарается дать бой одному из лидеров.
Статистика для ставок
- Петербуржцы не побеждают с ноября минувшего года
- «Ленинградец» в среднем забивает меньше гола за матч
- Тольяттинцы не пропускали в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 1.85Арсенал — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Краснодар — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 1.80Лацио — Ювентус: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Акрон» на две головы сильнее питерцев, и уж точно быстро добьется своего.
Петербуржцы весной еще не побеждали, к тому же тольяттинцы нынче находятся в отличных кондициях.
Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20