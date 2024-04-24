24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Ленинградец». Начало игры — в 17:30 мск. «Акрон» — «Ленинградец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы на всех парах несутся в элиту российского футбола. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом отрыв от зоны стыков минимальный. Да и оборона тольяттинцев выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 21 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Акрон» разнес в щепки оборону «Кубани» (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Причем весной тольяттинцы уступили всего 1 раз. Случилось это в первом же матче с «Родиной» (0:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Тольяттинцы настроены выиграть первенство. Да и по игре «Акрон» выглядит очень выгодно.

В первом круге команда не сумела переиграть «Ленинградец». Соперники обменялись забитыми мячами.

Очевидно, что «Акрон» постарается продолжить свой подъем. Да и не пропускала команда в двух последних поединках.

«Ленинградец»

Турнирное положение: Петербуржцы пока твердо стоят на вылет во вторую лигу. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Ленинградец» демонстрирует крайне слабый уровень реализации. В 27 матчах игроки команды отличились 19 голами.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела болезненную коллизию. «Ленинградец» уступил «Соколу» (0:2).

Причем это поражение стало для питерцев вторым кряду. А вот последняя победа состоялась еще в ноябре прошлого года.

Вообще, «Ленинградец» в 5 своих последних матчах проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 точными ударами при 11 пропущенных мячах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Сергей Кирьяков только-только покинул пост наставника команды. Да и опыта борьбы за выживание у клуба с берегов Невы нет.

В составе команды нет звезд даже уровня первой лиги. Под рукой у нового коуча Максима Астафьева скромный материал, из которого он уже выжал максимум.

А вот проигрывает «Ленинградец» уж слишком часто. В пассиве у команды уже 13 коллизий в 27 поединках «лучшей лиги мира».

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» постарается дать бой одному из лидеров.

Статистика для ставок

Петербуржцы не побеждают с ноября минувшего года

«Ленинградец» в среднем забивает меньше гола за матч

Тольяттинцы не пропускали в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Акрон» на две головы сильнее питерцев, и уж точно быстро добьется своего.

Петербуржцы весной еще не побеждали, к тому же тольяттинцы нынче находятся в отличных кондициях.

Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20