Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 13:30 мск. Риндеркнеш — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Риндеркнеш

Артур не лучшим образом проводит сезон. Единственным приятным исключением стал февральский турнир в Марселе, на котором он выиграл у Максима Кресси и Иржи Легечки.

Еще один матч на уровне ATP француз выиграл на недавнем турнире в Бухаресте. Здесь он одержал победу над Уго Гастоном, после чего проиграл Алехандро Табило.

Во всех остальных случаях Риндеркнеш либо не прошел первый круг на турнире ATP, либо уступил в квалификации.

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В этом году главным успехом Риндеркнеша, занимающего в рейтинге 77-е место, пока что остается победа на «челленджере» в Лилле.

Шевченко

Саша тем временем в последнее время только расстраивает. После турнира в Роттердаме, на котором он дошел до четвертьфинала, представитель Казахстана выиграл лишь два матча.

Серия поражений Шевченко составляет уже четыре матча. В 2024-м у него пока ни одной победы на грунте.

В Марракеше Шевченко проиграл на старте турнира Маттео Берреттини (2:6, 1:6), а на «Мастерсе» в Монте-Карло уступил Федерико Кории в первом раунде квалификации.

Еще одним разочарованием стало поражение от немца Янника Ханфманна в первом круге турнира в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.99, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: оба в последнее время играют очень слабо, поэтому в данном случае логично обойтись без ставок на исход. Скорее всего, будет три сета, много эмоций и напряжения.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.