Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Сафиуллин — Сейбот Уайлд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сафиуллин

Роман слабо провел первые матчи на грунте. Но пока это не критично, поскольку в прошлом году большую часть очков он набрал во второй половине сезона.

В Барселоне россиянин проиграл на старте турнира Роберто Баутисте-Агуту со счетом 3:6, 6:7.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Сафиуллин после победы над Хауме Муньяром уступил Новаку Джоковичу (1:6, 2:6).

В прошлом году он дошел в Мадриде до третьего раунда, выиграв у Николаса Харри и Томми Пола.

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В текущем сезоне Сафиуллин провел 16 матчей, в которых одержал лишь шесть побед.

Сейбот Уайлд

Тьяго в текущем сезоне наконец-то прочно закрепился в первой сотне рейтинга. Более того, он уже потихоньку начинает поглядывать и в сторону топ-50.

Бразилец отправился в Мадрид в статусе 63-й ракетки мира. Как ни странно, в этом году свои лучшие результаты он до сих пор демонстрировал на харде.

В марте Сейбот Уайлд дошел до третьего раунда сразу на двух «тысячниках» — и в Индиан-Уэллс, и в Майами.

При этом в первом случае 24-летний Сейбот Уайлд выиграл у Карена Хачанова, а во втором — у Тейлора Фритца.

На грунте главным успехом Тьяго в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

Ну и не будем забывать, что в в прошлом сезоне этот парень выиграл у Даниила Медведева на старте Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.07, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: как-то совсем Роман не впечатляет в последнее время. Более того, его результаты стали настоящим разочарованием на фоне прошлогоднего прорыва.

В октябре 2023-го Сафиуллин обыграл Тьяго в Стокгольме со счетом 6:3, 6:2. Скорее всего, бразилец возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Сейбота Уайлда с форой по геймам (-1,5) за 1.93.