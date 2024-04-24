Сафиуллин
Роман слабо провел первые матчи на грунте. Но пока это не критично, поскольку в прошлом году большую часть очков он набрал во второй половине сезона.
В Барселоне россиянин проиграл на старте турнира Роберто Баутисте-Агуту со счетом 3:6, 6:7.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Сафиуллин после победы над Хауме Муньяром уступил Новаку Джоковичу (1:6, 2:6).
В прошлом году он дошел в Мадриде до третьего раунда, выиграв у Николаса Харри и Томми Пола.
В текущем сезоне Сафиуллин провел 16 матчей, в которых одержал лишь шесть побед.
Сейбот Уайлд
Тьяго в текущем сезоне наконец-то прочно закрепился в первой сотне рейтинга. Более того, он уже потихоньку начинает поглядывать и в сторону топ-50.
Бразилец отправился в Мадрид в статусе 63-й ракетки мира. Как ни странно, в этом году свои лучшие результаты он до сих пор демонстрировал на харде.
В марте Сейбот Уайлд дошел до третьего раунда сразу на двух «тысячниках» — и в Индиан-Уэллс, и в Майами.
При этом в первом случае 24-летний Сейбот Уайлд выиграл у Карена Хачанова, а во втором — у Тейлора Фритца.
На грунте главным успехом Тьяго в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро.
Ну и не будем забывать, что в в прошлом сезоне этот парень выиграл у Даниила Медведева на старте Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.07, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: как-то совсем Роман не впечатляет в последнее время. Более того, его результаты стали настоящим разочарованием на фоне прошлогоднего прорыва.
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В октябре 2023-го Сафиуллин обыграл Тьяго в Стокгольме со счетом 6:3, 6:2. Скорее всего, бразилец возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Сейбота Уайлда с форой по геймам (-1,5) за 1.93.