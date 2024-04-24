ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Райан ГарсияКороль Райан оказался для Хэйни слишком силен. Девин 4 раза побывал в нокдауне и был разгромлен Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
  • 17:52
    • Официально: «Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери
    Все новости спорта

    Сафиуллин снова проиграет?

    Сафиуллин — Сейбот Уайлд. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 24 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин
    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Сейбот Уайлд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Сафиуллин — Сейбот Уайлд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2024 года

    Сафиуллин

    Роман слабо провел первые матчи на грунте. Но пока это не критично, поскольку в прошлом году большую часть очков он набрал во второй половине сезона.

    В Барселоне россиянин проиграл на старте турнира Роберто Баутисте-Агуту со счетом 3:6, 6:7.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Сафиуллин после победы над Хауме Муньяром уступил Новаку Джоковичу (1:6, 2:6).

    В прошлом году он дошел в Мадриде до третьего раунда, выиграв у Николаса Харри и Томми Пола.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Сафиуллин провел 16 матчей, в которых одержал лишь шесть побед.

    Сейбот Уайлд

    Тьяго в текущем сезоне наконец-то прочно закрепился в первой сотне рейтинга. Более того, он уже потихоньку начинает поглядывать и в сторону топ-50.

    Бразилец отправился в Мадрид в статусе 63-й ракетки мира. Как ни странно, в этом году свои лучшие результаты он до сих пор демонстрировал на харде.

    В марте Сейбот Уайлд дошел до третьего раунда сразу на двух «тысячниках» — и в Индиан-Уэллс, и в Майами.

    При этом в первом случае 24-летний Сейбот Уайлд выиграл у Карена Хачанова, а во втором — у Тейлора Фритца.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На грунте главным успехом Тьяго в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

    Ну и не будем забывать, что в в прошлом сезоне этот парень выиграл у Даниила Медведева на старте Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.07, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: как-то совсем Роман не впечатляет в последнее время. Более того, его результаты стали настоящим разочарованием на фоне прошлогоднего прорыва.

    В октябре 2023-го Сафиуллин обыграл Тьяго в Стокгольме со счетом 6:3, 6:2. Скорее всего, бразилец возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Сейбота Уайлда с форой по геймам (-1,5) за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Нахда — Аль-Ахед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Миннесота — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Виннипег — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Америка — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 05:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Сейбот Уайлд с коэффициентом 1.93. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова проиграет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры