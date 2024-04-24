24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Шинник». Начало игры — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Весной команда Кирилла Новикова выглядит очень симпатично. На данный момент нижнекамцы находятся на 6 месте турнирной таблицы.

При этом до зоны стыков им недостает 5 очков. Да и забивает «Нефтехимик» в среднем чуть больше гола за матч: 28 мячей в 27 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных балла. «Нефтехимик» учинил разгром «Тюмени» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Причем нижнекамцы в среднем пропускают чуть менее гола за матч. Да и весенний отрезок говорит о шансах попасть в топ-4.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Кириллу Новикову удалось создать коллектив единомышленников. Нижнекамцы еще дадут стране угля!

Матчи против ярославцев для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч соперники о 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что «Нефтехимик» постарается приблизиться к зоне стыков. Да и игра команды весной заиграла новыми красками.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы несколько оторвались от опасной зоны. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» выиграл всего в 9 матчах первенства. Да и результативность ярославцев высокой не назовешь: всего 30 голов в 27 турах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела коллизию. «Шинник» минимально уступил махачкалинцам.

Причем до того команда Дмитрия Черышева выиграла дважды кряду. Да и вообще, после зимней паузы ярославцы прибавили.

Вообще, «Шинник» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Команда Черышева за здорово живешь не сдается никому. Да и в плане созидания ярославцы крепки.

В двух последних очных поединках с нижнекамцами «Шинник» победил. Причем в тех матчах ярославцы сохранили свои ворота сухими.

Совсем недавно команда Черышева переиграла сильные «Химки» (1:0). Вот только в матчах с равными себе ярославцы часто теряют очки.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Шинник» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

Нижнекамцы пропускают в среднем менее гола за матч

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

В двух последних очных поединках победил «Шинник»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.65.

Прогноз: Нижнекамцы выглядят сильнее «Шинника», и уж точно быстро добьются своего.

Команда Новикова давненько не побеждала дома, и явно мотивирована забраться в топ-4.

Ставка: Победа «Нефтехимика» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24