ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал Владимир КрикуновКрикунов: На месте «Локомотива» я бы изменил тактику и играл бы от обороны
    Все новости спорта

    Команда Новикова начнет без прелюдий

    «Нефтехимик» — «Шинник». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Новиков
    24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Шинник». Начало игры — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2024 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Весной команда Кирилла Новикова выглядит очень симпатично. На данный момент нижнекамцы находятся на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом до зоны стыков им недостает 5 очков. Да и забивает «Нефтехимик» в среднем чуть больше гола за матч: 28 мячей в 27 поединках.

    Нефтехимик — Шинник: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.723.555.30Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных балла. «Нефтехимик» учинил разгром «Тюмени» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Причем нижнекамцы в среднем пропускают чуть менее гола за матч. Да и весенний отрезок говорит о шансах попасть в топ-4.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Кириллу Новикову удалось создать коллектив единомышленников. Нижнекамцы еще дадут стране угля!

    Матчи против ярославцев для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч соперники о 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что «Нефтехимик» постарается приблизиться к зоне стыков. Да и игра команды весной заиграла новыми красками.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы несколько оторвались от опасной зоны. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» выиграл всего в 9 матчах первенства. Да и результативность ярославцев высокой не назовешь: всего 30 голов в 27 турах.

  • Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше»
  • Кладем конец всем спорам, сравнивая сезон за сезоном двух лучших игроков мира
  • 20/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела коллизию. «Шинник» минимально уступил махачкалинцам.

    Причем до того команда Дмитрия Черышева выиграла дважды кряду. Да и вообще, после зимней паузы ярославцы прибавили.

    Вообще, «Шинник» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Черышева за здорово живешь не сдается никому. Да и в плане созидания ярославцы крепки.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В двух последних очных поединках с нижнекамцами «Шинник» победил. Причем в тех матчах ярославцы сохранили свои ворота сухими.

    Совсем недавно команда Черышева переиграла сильные «Химки» (1:0). Вот только в матчах с равными себе ярославцы часто теряют очки.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Шинник» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы пропускают в среднем менее гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • В двух последних очных поединках победил «Шинник»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.65.

    Прогноз: Нижнекамцы выглядят сильнее «Шинника», и уж точно быстро добьются своего.

    Команда Новикова давненько не побеждала дома, и явно мотивирована забраться в топ-4.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Алдиер — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шнайдер — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Мерв — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коккинакис — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Нахда — Аль-Ахед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Миннесота — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Шинник» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Новикова начнет без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры