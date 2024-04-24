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    «Барсы» быстро добьются своего

    «Алания» — «Кубань». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Кубань»
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    «Алания»
    24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Кубань». Начало игры — в 17:00 мск. «Алания» — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2024 года
    Алания
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    •  Алания 17:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Алания»

    Турнирное положение: Похоже, «барсы» сдались в борьбе за повышение в классе. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом до зоны стыков им недостает целых 8 очков. Да и забивает «Алания» в среднем чуть больше гола за матч: 31 мяч в 27 поединках.

    Алания — Кубань: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова откровенно разочаровала. «Алания» уступила «Волгарю» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Причем «барсы» не побеждают уже 4 матча кряду. Более того, в трех из них команда Евгения Калешина уступила.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Психологическое состояние игроков команды почти на нуле. Владикавказцы отдаляются от зоны стыков.

    Матчи против кубанцев для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Алания» выиграла трижды при 2 паритетах.

    Очевидно, что «Алания» постарается прервать серию своих неудач. Да и Калешин явно накрутит хвосты своим подопечным!

    «Кубань»

    Турнирное положение: Кубанцы пока твердо стоят на вылет во вторую лигу. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кубань» выиграла всего в 5 матчах первенства. Да и Роберту Евдокимову дано слишком мало времени на исправление ситуации.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела болезненную коллизию. «Кубань» пропустила 6 сухих мячей от «Акрона».

    Причем это поражение стало для краснодарцев уже третьим кряду. А вот последняя победа состоялась еще в ноябре прошлого года.

    Вообще, «Кубань» в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 точными ударами при 13 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Моральный дух кубанцев на дне. Да и приход на тренерский мостик Евдокимова пока ничего не изменил.

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    Особенно ужасно действуют тылы краснодарцев. В 27 матчах первой лиги команда пропустила в свои ворота 41 раз.

    А вот с атакой складывается не очень. «Кубань» смогла настрелять всего лишь 19 мячей в ворота соперников.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Кубань» может воспользоваться проблемами «барсов».

    Статистика для ставок

    • Кубанцы не побеждают с ноября минувшего года

    • «Кубань» в среднем забивает меньше гола за матч

    • Краснодарцы не обыгрывали «Аланию» уже 5 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

    Прогноз: «Барсы» по всем параметрам сильнее кубанцев, и уж точно быстро добьются своего.

    Кубанцы весной еще не побеждали, да и приход Евдокимова пока ничего не изменил.

    Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Кубань» с коэффициентом 2.47. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. «Барсы» быстро добьются своего
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