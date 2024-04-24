«Алания»
Турнирное положение: Похоже, «барсы» сдались в борьбе за повышение в классе. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом до зоны стыков им недостает целых 8 очков. Да и забивает «Алания» в среднем чуть больше гола за матч: 31 мяч в 27 поединках.
Алания — Кубань: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова откровенно разочаровала. «Алания» уступила «Волгарю» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Причем «барсы» не побеждают уже 4 матча кряду. Более того, в трех из них команда Евгения Калешина уступила.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Психологическое состояние игроков команды почти на нуле. Владикавказцы отдаляются от зоны стыков.
Матчи против кубанцев для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Алания» выиграла трижды при 2 паритетах.
Очевидно, что «Алания» постарается прервать серию своих неудач. Да и Калешин явно накрутит хвосты своим подопечным!
«Кубань»
Турнирное положение: Кубанцы пока твердо стоят на вылет во вторую лигу. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Кубань» выиграла всего в 5 матчах первенства. Да и Роберту Евдокимову дано слишком мало времени на исправление ситуации.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела болезненную коллизию. «Кубань» пропустила 6 сухих мячей от «Акрона».
Причем это поражение стало для краснодарцев уже третьим кряду. А вот последняя победа состоялась еще в ноябре прошлого года.
Вообще, «Кубань» в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 точными ударами при 13 пропущенных мячах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Моральный дух кубанцев на дне. Да и приход на тренерский мостик Евдокимова пока ничего не изменил.
Особенно ужасно действуют тылы краснодарцев. В 27 матчах первой лиги команда пропустила в свои ворота 41 раз.
А вот с атакой складывается не очень. «Кубань» смогла настрелять всего лишь 19 мячей в ворота соперников.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Кубань» может воспользоваться проблемами «барсов».
Статистика для ставок
- Кубанцы не побеждают с ноября минувшего года
- «Кубань» в среднем забивает меньше гола за матч
- Краснодарцы не обыгрывали «Аланию» уже 5 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
- 1.85Арсенал — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Барсы» по всем параметрам сильнее кубанцев, и уж точно быстро добьются своего.
Кубанцы весной еще не побеждали, да и приход Евдокимова пока ничего не изменил.
Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12