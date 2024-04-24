24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 16:00 мск. «Тюмень» — «Черноморец» Нв: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы уже ни на что не претендуют. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от зоны стыков составляет всего 5 пунктов. Между тем, ресурсов для борьбы за выход в РПЛ у сибиряков нет.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова откровенно разочаровала. «Тюмень» уступила «Нефтехимику» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Причем сибиряки выиграли только у слабенького «Волгаря» (2:1). Зато вылет команде не угрожает, что само по себе и немало.

Не сыграют: Руслан Байтуков — дисквалифицирован.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Психологическое состояние игроков оставляет желать лучшего. Тюменцы все отдаляются от зоны стыков...

Матчи против «моряков» для команды традиционно проходят неудачно. Из 3 очных встреч «Тюмень» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что «Тюмень» постарается прервать серию своих неудач. Да и в первом круге сибиряки одолели соперника (1:0).

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: Приход на тренерский мостик Вадима Гаранина фактически воскресил «моряков». На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Черноморец» Нв выиграл всего в 7 матчах первенства. Да и атака явно провисает: всего 26 голов в 27 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела поражение. «Черноморец» Нв минимально уступил КАМАЗу.

Причем «моряки» не забивают уже в 2 матчах кряду. Хотя до того команда Гаранина выиграла трижды подряд.

Вообще, «Черноморец» Нв весну проводит весьма продуктивно. В 5 последних поединках игроки команды отличились 6 точными ударами при всего 2 пропущенных мячах.

Не сыграют: Никита Мельников — дисквалифицирован.

Состояние команды: Наверняка Гаранин вдохновит «моряков» на новые подвиги. Нужно же отдаляться от опасной зоны.

Плюс команда слишком уж часто играет вничью. Паритетов в копилке у «моряков» уже насобиралось целых 10.

Впрочем, команда Гаранина имеет ресурсы для улучшения результатов. «Черноморец» Нв имеет приличный подбор игроков.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Черноморец» Нв может воспользоваться проблемами сибиряков.

Статистика для ставок

Тюменцы весной выиграли всего 1 раз

«Черноморец» Нв не забивал в 2 последних матчах

«Моряки» не обыгрывают тюменцев уже 25 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.62.

Прогноз: Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, а значит, будут активны в атаке.

В последних матчах команда Гаранина не преуспела, но явно постарается вернуться на забивной путь.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме выиграют сибиряки.

Ставка: Победа «Тюмени» в 1 тайме за 2.87