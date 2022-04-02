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    «Нэшвилл» едет в Буффало громить местную команду?

    «Баффало» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Нэшвилл»
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    Ник Казинс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баффало»

    В 68 играх регулярного первенства команде из Буффало удалось заработать 59 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на шестой позиции.

    С 19 по 24 марта «Баффало» трижды вышел на лед и закончил каждый матч победой. В этой небольшой серии были обыграны «Калгари» (1:0 ОТ), «Ванкувер» (3:2 ОТ) и «Питтсбург» (4:3 Б).

    После рубилова с «пингвинами» «Баффало» отдал очки двум другим топ-командам. Сперва парни Дона Гранато уступили «Вашингтону» (3:4 Б), а затем — «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

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    Еще одну победу «Сэйбрз» удалось зацепить в Иллинойсе, где в результативном замесе гости прихлопнули «Чикаго» (6:5). В последней игре «Баффало» потерпел поражение от «Виннипега» (2:3 Б).

    «Нэшвилл»

    Сыграв в 67 матчах регулярки, бригада из Теннесси затащила 82 очка. В зачете Центрального дивизиона она замыкает топ-4 и опережает пятый «Даллас» на 5 пунктов.

    После победы над «Торонто» в домашней игре 20 марта (6:3) «Нэшвилл» отправился в гостевой тур, продлившийся три встречи. Только в одном поединке на чужом льду «Предс» удалось взять очки.

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    • Удачный гостевой матч прошел в Калифорнии, а соперником «хищников» оказался с «Анахайм» (6:3). В двух других играх на территории конкурентов «Предаторз» уступили «Лос-Анджелесу» (1:6) и «Вегасу» (1:6).

    После двух позорных выступлений на выезде «Нэшвилл» вернулся на «Бриджстоун Арену», где сперва переиграл «Филадельфию» (5:4), а затем разгромил «Оттаву» (4:1).

    Коэффициенты

    Победа «Баффало» в этом матче оценивается в 3.40, а на «Нэшвилл» букмекеры дают коэффициент 1.97. Ничейный вариант эксперты рассматривают за 4.22.

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    Прогноз

    Находящийся в зоне плей-офф «Нэшвилл» опережает своих прямых конкурентов всего на 5 очков, поэтому расслабляться команде Хайнса еще очень рано.

    Матчи с аутсайдерами вроде «Баффало» «хищники» должны воспринимать как отличную возможность заработать важнейшие очки, способные помочь оторваться от пятого «Далласа».

    Ставка

    Заигрываться даже с андердогами ребятам из Теннесси опасно, поэтому на выезде они продемонстрируют свои лучшие способности в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 3.5 за 2.21.

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    «Баффало» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» едет в Буффало громить местную команду?
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