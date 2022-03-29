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    Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?

    «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч НХЛ 29 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Каролина»
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    Гарнет Хатауэй
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия успела провести 67 матчей в регулярке и заработать 84 балла. На данный момент она находится на четвертом месте в Столичном дивизионе, отставая от «Каролины» на 9 очков.

    С 12 по 19 марта «Вашингтон» был непобедим в течение четырех игр. В ходе неплохой для себя серии «Кэпс» успели нагнуть «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Айлендерс» (4:3 Б), «Коламбус» (7:2) и «Каролину» (4:3 Б).

    После матча с «Кейнс» команда Питера Лавиолетта взяла паузу и пережила два неприятных поражения. При родной публике «Кэпиталз» проиграли «Далласу» (2:3) и «Сент-Луису» (2:5).

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    Вернуться к набору очков «Вашингтону» помог выезд на «Бриджстоун Арену», где он прихлопнул «Баффало» (4:3 Б). В последней встрече «Кэпс» удалось огорчить «Нью-Джерси» (4:3).

    «Каролина»

    Хоккеисты из Роли скатали в чемпионате 65 матчей, в которых взяли 93 балла. В списке Столичного дивизиона они числятся первыми, опережая на 5+ очков ближайших конкурентов.

    В отличие от «Вашингтона», у «Каролины» была другая 4-матчевая серия, запомнившаяся поражениями. Стартовала неприятная череда результатов с зарубы с «Питтсбургом» 13 марта (2:4).

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    • Остальными соперниками в непростой период были «Торонто» (2:3), «Вашингтон» (3:4 Б) и «Рейнджерс» (0:2). Выбраться из этого ужаса хоккеистам Рода Бриндамора удалось в поединке с «Тампой-Бэй» (3:2).

    После встречи с «Болтс» «Каролина» снова потеряла очки. Произошло это в зарубе с «Далласом» (3:4 Б). Последний же матч «Харрикейнз» закончился выносом «Сент-Луиса» (7:2).

    Коэффициенты

    Поставить в матче на «Вашингтон» и «Каролину» букмекеры предлагают с одинаковым кэфом — 2.54, на ничью можно зарядить за 4.02.

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    Прогноз

    Пока «Каролина» уверенно чувствует себя на позиции лидера дивизиона, «Вашингтону» не дает покоя его четвертая строчка и «Коламбус», находящийся на расстоянии 15 баллов.

    Разумеется, шансов на то, что «Блю Джекетс» догонят столичный клуб мало, однако команде Питера Лавиолетта не хотелось бы испытывать судьбу, поэтому в ближайшее время она продолжит активно бороться за очки.

    Ставка

    Дома «Кэпиталз» собираются нагнуть одного из топ-соперников и закончить матч «верхом». Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.24.

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    «Вашингтон» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
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