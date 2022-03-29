«Вашингтон»
Команда из округа Колумбия успела провести 67 матчей в регулярке и заработать 84 балла. На данный момент она находится на четвертом месте в Столичном дивизионе, отставая от «Каролины» на 9 очков.
С 12 по 19 марта «Вашингтон» был непобедим в течение четырех игр. В ходе неплохой для себя серии «Кэпс» успели нагнуть «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Айлендерс» (4:3 Б), «Коламбус» (7:2) и «Каролину» (4:3 Б).
После матча с «Кейнс» команда Питера Лавиолетта взяла паузу и пережила два неприятных поражения. При родной публике «Кэпиталз» проиграли «Далласу» (2:3) и «Сент-Луису» (2:5).
Вернуться к набору очков «Вашингтону» помог выезд на «Бриджстоун Арену», где он прихлопнул «Баффало» (4:3 Б). В последней встрече «Кэпс» удалось огорчить «Нью-Джерси» (4:3).
«Каролина»
Хоккеисты из Роли скатали в чемпионате 65 матчей, в которых взяли 93 балла. В списке Столичного дивизиона они числятся первыми, опережая на 5+ очков ближайших конкурентов.
В отличие от «Вашингтона», у «Каролины» была другая 4-матчевая серия, запомнившаяся поражениями. Стартовала неприятная череда результатов с зарубы с «Питтсбургом» 13 марта (2:4).
Остальными соперниками в непростой период были «Торонто» (2:3), «Вашингтон» (3:4 Б) и «Рейнджерс» (0:2). Выбраться из этого ужаса хоккеистам Рода Бриндамора удалось в поединке с «Тампой-Бэй» (3:2).
После встречи с «Болтс» «Каролина» снова потеряла очки. Произошло это в зарубе с «Далласом» (3:4 Б). Последний же матч «Харрикейнз» закончился выносом «Сент-Луиса» (7:2).
Коэффициенты
Поставить в матче на «Вашингтон» и «Каролину» букмекеры предлагают с одинаковым кэфом — 2.54, на ничью можно зарядить за 4.02.
Прогноз
Пока «Каролина» уверенно чувствует себя на позиции лидера дивизиона,
Разумеется, шансов на то, что «Блю Джекетс» догонят столичный клуб мало, однако команде Питера Лавиолетта не хотелось бы испытывать судьбу, поэтому в ближайшее время она продолжит активно бороться за очки.
Ставка
Дома «Кэпиталз» собираются нагнуть одного из топ-соперников и закончить матч «верхом». Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.24.