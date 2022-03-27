НХЛ. «Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси», «Калгари» забросил девять шайб «Эдмонтону»

«Монреаль» — «Торонто» 4:2

Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Мэйпл Ливз» Ильи Любушкина «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Голы: Мэттьюс — 47 (Бантинг, Марнер), 0:36 — 0:1. Савар — 3 (Дофен, Сузуки), 29:44 — 1:1. Кофилд — 14 (бол., Уайдмэн, Сузуки), 38:08 — 2:1. Нюландер — 25 (бол., Таварес, Марнер), 47:33 — 2:2. Байрон — 4, 57:32 — 3:2. Дворак — 8 (п.в., Байрон, Савар), 59:37 — 4:2Вратари: Аллен — Челльгрен (58:24 — 59:37)Штраф: 6-4Броски: 18 (3+12+3) — 51 (12+15+24)

«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Торонто» — на седьмой строчке.

«Монреаль» — «Торонто» 4:2

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:3

В составе «Кэпиталз» одну из шайб провел Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал. Голкипер Илья Самсонов всю игру провел на скамье запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) Голы: Хьюз — 22 (Шарангович, Мерсер), 20:55 — 0:1. Уилсон — 20 (Шири, Карлсон), 22:47 — 1:1. Сиверсон — 10 (Грэйвс, Боквист), 27:17 — 1:2. Макмайкл — 9 (Шульц, Карлсон), 42:08 — 2:2. Бэкстрем — 6 (Манта), 46:56 — 3:2. Овечкин — 42 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 51:48 — 4:2. Братт — 22 (Хьюз, Хишир), 59:28 — 4:3Вратари: Ванечек — ДоусШтраф: 11-11Броски: 22 (7+9+6) — 38 (10+12+16)

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» — на предпоследней строчке.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:3

«Даллас» — «Ванкувер» 1:4

Нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин, а также форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Ванкувер» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Петерсон — 11 (Бенн), 25:42 — 1:0. Петтерссон — 19 (бол., Хьюз, Миллер), 35:25 — 1:1. Петтерссон — 20 (Экман-Ларссон), 41:15 — 1:2. Хорват — 26 (п.в.), 58:54 — 1:3. Миллер — 28 (Шенн, Гарлэнд), 59:21 — 1:4Вратари: Эттингер (58:10 — 58:54) — ДемкоШтраф: 4-6Броски: 36 (14+7+15) — 31 (9+13+9)

«Ванкувер» занимает десятое место в Западной конференции, «Даллас» — на девятой строчке.

«Даллас» — «Ванкувер» 1:4

«Оттава» — «Флорида» 3:4 Б

Автором победного броска стал Александр Барков, также отметившийся голом в основное время, у «Сенаторз» Артем Зуб отметился заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Форментон — 15 (Дель Зотто), 7:54 — 1:0. Зуб — 5 (Норрис, Батерсон), 15:26 — 2:0. Гэмбрелл — 2 (Эннис), 26:47 — 3:0. Дюклер — 26 (бол., Жиру, Райнхарт), 28:55 — 3:1. Хернквист — 11 (Форслинг, Аччиари), 29:57 — 3:2. Барков — 28 (Юбердо, Жиру), 57:44 — 3:3Победный буллит: БарковВратари: Форсберг — БобровскийШтраф: 4-8Броски: 22 (8+7+4+3) — 49 (19+12+15+3)

«Флорида» занимает первое место в Восточной конференции, «Оттава» — на 14-й строчке.

«Оттава» — «Флорида» 3:4 Б

«Миннесота» — «Коламбус» 3:2 ОТ

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, победную шайбу в овертайме забросил Джаред Сперджен. У «Блю Джэкетс» Владислава Гаврикова отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Капризов — 34 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:34 — 1:0. Бин — 5 (Рословик, Кукан), 28:16 — 1:1. Ворачек — 5 (Гавриков, Лайне), 38:55 — 1:2. Капризов — 35 (Бродин, Фиала), 58:57 — 2:2. Сперджен — 6 (Фиала, Годро), 61:24 — 3:2Вратари: Флери — МерзликинсШтраф: 10-10Броски: 38 (14+9+13+2) — 25 (8+13+3+1)

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» — на девятой строчке Востока.

«Миннесота» — «Коламбус» 3:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Каролина» 2:7

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников. У «блюзменов» дубль оформил Павел Бучневич.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Каролина» — 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) Голы: Нечас — 11 (мен., Фаст, Слэвин), 2:37 — 0:1. Джарвис — 11 (Терявяйнен, Коул), 21:07 — 0:2. Пеши — 6 (Котканиеми), 23:16 — 0:3. Бучневич — 20 (Ледди, Томас), 33:12 — 1:3. Свечников — 24 (бол., Ахо, Терявяйнен), 34:38 — 1:4. Бучневич — 21 (бол., Кайру, Томас), 46:30 — 2:4. Свечников — 25 (п.в., Трочек, Нечас), 55:05 — 2:5. Нидеррайтер — 20 (п.в., Пеши, Фаст), 55:57 — 2:6. Джарвис — 12 (Коул, Деанджело), 57:55 — 2:7Вратари: Хуссо (54:30 — 55:05, 55:25 — 55:57) — РаантаШтраф: 7-25Броски: 32 (9+8+15) — 28 (9+14+5)

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции, «Сент-Луис» — на четвертой строчке Запада.

«Сент-Луис» — «Каролина» 2:7

«Калгари» — «Эдмонтон» 9:5

В составе «Ойлерз» нападающий Леон Драйзайтль отличился хет-триком. Форвард «Флэймз» Джонни Годро сделал пять голевых передач.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 9:5 (3:2, 3:3, 3:0) Голы: Брассар — 8 (Бушар, Кит), 0:32 — 0:1. Линдхольм — 33 (Ткачак, Годро), 5:28 — 1:1. Танев — 5 (Коулмэн, Дюбе), 14:23 — 2:1. Баклунд — 11 (Манджапане, Тоффоли), 14:39 — 3:1. Драйзайтль — 45 (Нюджент-Хопкинс, Кассиан), 19:01 — 3:2. Драйзайтль — 46 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 20:44 — 3:3. Шилингтон — 8 (Годро, Танев), 23:07 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 23:52 — 4:4. Ткачак — 31 (Годро, Танев), 25:06 — 5:4. Ткачак — 32 (Годро, Хэнифин), 27:39 — 6:4. Драйзайтль — 47 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 6:5. Линдхольм — 34 (Годро, Ткачак), 42:55 — 7:5. Баклунд — 12 (Тоффоли, Хэнифин), 46:01 — 8:5. Дюбе — 9 (Баклунд), 54:23 — 9:5Вратари: Маркстрем — Коскинен (Смит, 25:06)Штраф: 14-12Броски: 38 (9+13+16) — 31 (18+9+4)

«Калгари» идет на втором месте в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» занимает седьмую строчку.

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» 4:2

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» идет на 15-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Виларди — 2 (Мяяття), 15:05 — 1:0. Копитар — 17 (Иафалло, Кемпе), 24:17 — 2:0. Спронг — 10 (Соуси), 26:29 — 2:1. Спенс — 1 (Калиев, Лизотт), 35:47 — 3:1. Дурзи — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 43:35 — 4:1. Гики — 6 (Борген, Линд), 59:56 — 4:2Вратари: Петерсен — ГрубауэрШтраф: 4-6Броски: 27 (10+11+6) — 25 (5+10+10)

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» 4:2

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 4:1

В составе «Шаркс» отличился хет-триком Тимо Майер. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов сделал две результативных передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Власик — 3 (Меркли, Риди), 14:48 — 1:0. Майер — 28 (Барабанов), 21:41 — 2:0. Мэйю — 7 (Симон), 41:05 — 2:1. Майер — 29 (бол., Барабанов, Хертл), 43:56 — 3:1. Майер — 30 (Хертл, Бернс), 55:55 — 4:1Вратари: Раймер — ДосталШтраф: 17-15Броски: 24 (6+8+10) — 28 (8+12+8)

Благодаря победе «Сан-Хосе» опередил «Дакс» в таблице Западной конференции. «Шаркс» поднялись на 12-ю строчку, «Анахайм» опустился на 13-е место.