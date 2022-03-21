В третьем матче серии 1/2 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 21 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В первом матче в Челябинске «Салават Юлаев» выхватил минимальную победу — 1:0. Единственную шайбу в игре забросил Степан Санников. В этом матче уфимцы нанесли 16 бросков в створ и реализовали 6.25% моментов.

Во второй встрече «Салавату Юлаеву» повезло меньше. Несмотря на попытки навязать борьбу, зеленые были разгромлены — 1:4. В течение часа гости бахнули 18 раз в раму «Трактора», а реализация составила 5.56%.

На стадии четвертьфинала конференций подопечные Томи Ламсы противостояли «Сибири». Их замес дошел до пяти поединков. Единственное поражение «юлаевцы» пережили 6 марта в Новосибирске (1:2 ОТ).

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В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» успел поучаствовать в 45 играх и заработать 62 балла. С такими показателями он финишировал на третьем месте в Восточной конференции.

«Трактор»

В дебютной игре полуфинальной серии «Трактор» ни разу не распечатал раму гостей и уступил со скромным счетом — 0:1. При этом за 60 минут хозяевам удалось нанести 24 броска в створ ворот.

Во второй встрече «Трактор» был шикарен. «Медведи» грузанули в ворота «Юлаева» 4 шайбы (4:1). В этой игре челябинцы нанесли 39 бросков в створ, реализовав 10.26% моментов.

В раунде четвертьфинала подопечные Анвара Гатиятулина зарубились с «Нефтехимиком». Данная серия дошла до четырех поединков, «Трактор» хлопнул соперников всухую.

Регулярный чемпионат «Трактор» закончил с 49 матчами в активе, в которых сумел хапнуть 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на втором месте.

Коэффициенты

В третьем матче серии победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Трактора» — 2.17.

Прогноз

Оформив неплохой итоговый результат в Челябинске, «Салават», безусловно, попытается зацепить победу дома . При этом и «Трактор» не планирует засматриваться на хозяев и будет решать аналогичные задачи. Сама зрелищность от этого станет только лучше.

Ставка

В предстоящем поединке команды накидают друг другу по паре голов и скатают «верховую» встречу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.93.