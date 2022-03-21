ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомБенефис Малкома. «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо» Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала» Артемий ПанаринНХЛ. Первая звезда Шестеркина, победная шайба Панарина
  • 15:28
    • «Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
  • 14:42
    • Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «ПСЖ»
  • 14:13
    • Непряева выиграла пасьют на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»
  • 08:32
    • Надаль стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе
  • 01:10
    • «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано» благодаря голу Коке
  • 00:41
    • Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 22:33
    • «Бавария» разгромила «Унион», Левандовский оформил дубль
    Все новости спорта

    Первая встреча в Уфе получится голевой?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 21 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» — «Салават Юлаев»
    В третьем матче серии 1/2 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 21 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Салават Юлаев»

    В первом матче в Челябинске «Салават Юлаев» выхватил минимальную победу — 1:0. Единственную шайбу в игре забросил Степан Санников. В этом матче уфимцы нанесли 16 бросков в створ и реализовали 6.25% моментов.

    Во второй встрече «Салавату Юлаеву» повезло меньше. Несмотря на попытки навязать борьбу, зеленые были разгромлены — 1:4. В течение часа гости бахнули 18 раз в раму «Трактора», а реализация составила 5.56%.

    На стадии четвертьфинала конференций подопечные Томи Ламсы противостояли «Сибири». Их замес дошел до пяти поединков. Единственное поражение «юлаевцы» пережили 6 марта в Новосибирске (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» успел поучаствовать в 45 играх и заработать 62 балла. С такими показателями он финишировал на третьем месте в Восточной конференции.

    «Трактор»

    В дебютной игре полуфинальной серии «Трактор» ни разу не распечатал раму гостей и уступил со скромным счетом — 0:1. При этом за 60 минут хозяевам удалось нанести 24 броска в створ ворот.

    Во второй встрече «Трактор» был шикарен. «Медведи» грузанули в ворота «Юлаева» 4 шайбы (4:1). В этой игре челябинцы нанесли 39 бросков в створ, реализовав 10.26% моментов.

    В раунде четвертьфинала подопечные Анвара Гатиятулина зарубились с «Нефтехимиком». Данная серия дошла до четырех поединков, «Трактор» хлопнул соперников всухую.

    Регулярный чемпионат «Трактор» закончил с 49 матчами в активе, в которых сумел хапнуть 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на втором месте.

    Коэффициенты

    В третьем матче серии победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Трактора» — 2.17.

    15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Оформив неплохой итоговый результат в Челябинске, «Салават», безусловно, попытается зацепить победу дома. При этом и «Трактор» не планирует засматриваться на хозяев и будет решать аналогичные задачи. Сама зрелищность от этого станет только лучше.

    Ставка

    В предстоящем поединке команды накидают друг другу по паре голов и скатают «верховую» встречу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Газишехир Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аякс — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лорьян — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Бордо — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эмполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лестер — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на хоккей. Первая встреча в Уфе получится голевой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры