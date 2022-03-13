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    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч НХЛ 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»
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    Виктор Хедман
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 13 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Марта 2022 года

    «Эдмонтон»

    Хоккеисты из Альберты, Канада, имеют в своем резерве 66 очков, набранных в 58 матчах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он находится на четвертом месте и отстает на 2 балла от плей-офф.

    В первой мартовской встрече «Эдмонтон» в Пенсильвании сыграл с «Филадельфией». В «Веллс Фарго Центре» гости из соседней страны не оставили «Флайерз» ни единого шанса — 0:3.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Тампа-Бэй

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    А вот после разгрома «летчиков» «Эдмонтон» ждала очередная серия неудач. Первое поражение в 3-матчевом отрезке команда Дэйва Типпетта пережила в замесе с «Чикаго» (3:4 ОТ).

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    В паре следующих матчей «Ойлерз» остались без очков. Уступили они «Монреалю» (2:5) и «Калгари» (1:3). Вторую в этом месяце победу «Эдмонтон» одержал в борьбе с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Тампы-Бэй приняла участие в 57 матчах, в которых взяла 80 баллов. На данном этапе регулярки она занимает второе место в Атлантическом дивизионе, отставая от «Флориды» на 5 очков.

    Недавно «Тампа-Бэй» провела очередной крутой отрезок без поражений. В период с 12 февраля по 2 марта «Болтс» оформили 5 побед, забив суммарно 23 гола.

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    • Завершилась эта серия на «Амали Арене» разгромом «Оттавы» (5:2), после которого команда Джона Купера взяла паузу и решила отдать очки «Питтсбургу» на своей площадке (1:5).

    После встречи с «Пингвинз» «Тампа-Бэй» успела припечатать «Детройт» (3:1) и «Чикаго» (6:3), а в двух последних матчах «молнии» проиграли «Виннипегу» (4:7) и «Калгари» (1:4).

    Коэффициенты

    На «Эдмонтон» в его домашней игре букмекеры дают коэффициент 3.05, ничья оценивается в 4.30, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.04.

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    Прогноз

    Несмотря на то что «Тампа» сплоховала в двух последних встречах, она выглядит сильнее «Ойлерз», которые проводят слабый отрезок в чемпионате. С таким «Эдмонтоном» даже не самая мощная банда из Флориды может разделаться.

    Ставка

    От матча в Канаде ожидаем уверенной игры в исполнении команды Купера. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 2.39.

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    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на хоккей. С проблемным «Эдмонтоном» «Тампа-Бэй» легко разберется?
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