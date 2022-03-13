В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 13 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Хоккеисты из Альберты, Канада, имеют в своем резерве 66 очков, набранных в 58 матчах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он находится на четвертом месте и отстает на 2 балла от плей-офф.

В первой мартовской встрече «Эдмонтон» в Пенсильвании сыграл с «Филадельфией». В «Веллс Фарго Центре» гости из соседней страны не оставили «Флайерз» ни единого шанса — 0:3.

А вот после разгрома «летчиков» «Эдмонтон» ждала очередная серия неудач. Первое поражение в 3-матчевом отрезке команда Дэйва Типпетта пережила в замесе с «Чикаго» (3:4 ОТ).

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В паре следующих матчей «Ойлерз» остались без очков. Уступили они «Монреалю» (2:5) и «Калгари» (1:3). Вторую в этом месяце победу «Эдмонтон» одержал в борьбе с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

«Тампа-Бэй»

Команда из Тампы-Бэй приняла участие в 57 матчах, в которых взяла 80 баллов. На данном этапе регулярки она занимает второе место в Атлантическом дивизионе, отставая от «Флориды» на 5 очков.

Недавно «Тампа-Бэй» провела очередной крутой отрезок без поражений. В период с 12 февраля по 2 марта «Болтс» оформили 5 побед, забив суммарно 23 гола.

Завершилась эта серия на «Амали Арене» разгромом «Оттавы» (5:2), после которого команда Джона Купера взяла паузу и решила отдать очки «Питтсбургу» на своей площадке (1:5).

После встречи с «Пингвинз» «Тампа-Бэй» успела припечатать «Детройт» (3:1) и «Чикаго» (6:3), а в двух последних матчах «молнии» проиграли «Виннипегу» (4:7) и «Калгари» (1:4).

Коэффициенты

На «Эдмонтон» в его домашней игре букмекеры дают коэффициент 3.05, ничья оценивается в 4.30, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.04.

Прогноз

Несмотря на то что «Тампа» сплоховала в двух последних встречах, она выглядит сильнее «Ойлерз», которые проводят слабый отрезок в чемпионате . С таким «Эдмонтоном» даже не самая мощная банда из Флориды может разделаться.

Ставка

От матча в Канаде ожидаем уверенной игры в исполнении команды Купера. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 2.39.