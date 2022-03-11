НХЛ. «Калгари» победил «Тампу», «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Рейнджерс», «Айлендерс» разгромили «Коламбус»

«Оттава» — «Сиэтл» 4:3 ОТ
Дубль и победнай шайба у Джоша Норриса. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отдал результативную передачу.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)
Голы: Норрис — 21 (Ткачак, Холден), 8:32 — 1:0. Ткачак — 20 (Зуб, Штютцле), 25:43 — 2:0. Келли — 5, 27:40 — 3:0. Маккэн — 22 (Данн, Эберле), 49:14 — 3:1. Донато — 12 (Олексяк, Гики), 49:50 — 3:2. Эпплтон — 6 (Гурд, Блэкуэлл), 53:01 — 3:3. Норрис — 22 (бол., Шабо, К. Браун), 62:34 — 4:3Вратари: Форсберг (62:34) — Дриджер (62:34)Штраф: 2-6Броски: 27 (7+12+7+1) — 33 (8+10+15+0)
«Оттава» — «Сиэтл» 4:3 ОТ
«Торонто» — «Аризона» 4:5 ОТ
Дубль и победная шайба (в овертайме) на счету Джейкоба Чичрана. В составе «Торонто» одну из шайб забросил лидер гонки снайперов НХЛ Остон Мэттьюс.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Аризона» — 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Гальченюк — 5 (Нэш, Майо), 2:09 — 0:1. Чикран — 6 (Кессел, Гальченюк), 4:21 — 0:2. Бойд — 12 (Келлер, Шмальц), 21:08 — 0:3. Энгвалль — 10 (Керфут, Лильегрен), 24:55 — 1:3. Фишер — 5 (Крауз, Маччелли), 31:57 — 1:4. Керфут — 10 (Броди, Нюландер), 43:38 — 2:4. Мэттьюс — 44 (Бантинг), 48:07 — 3:4. Нюландер — 24 (Керфут), 48:17 — 4:4. Чикран — 7 (Маччелли), 62:17 — 4:5Вратари: Мразек (Челльгрен, 31:57, 62:17) — Уэджвуд (62:17)Штраф: 2-0Броски: 38 (8+11+18+1) — 23 (7+9+5+2)
«Торонто» — «Аризона» 4:5 ОТ
«Нью-Джерси» — «Виннипег» 1:2
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Диллон — 2 (Шайфли, Уилер), 3:22 — 0:1. Хьюз — 18 (бол., Братт, Сиверсон), 18:27 — 1:1. Коннор — 35, 39:06 — 1:2Вратари: Доус — КомриШтраф: 4-6Броски: 34 (15+11+8) — 30 (9+7+14)
«Нью-Джерси» — «Виннипег» 1:2
«Каролина» — «Колорадо» 2:0
Голы забили Итан Бир и Себастьян Ахо. Голкипер Антти Раанта отразил все 36 бросков, оформив «сухарь».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Колорадо» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Бир — 3 (Фаст), 54:20 — 1:0. Ахо — 25 (п.в.), 58:28 — 2:0Вратари: Раанта — Кемпер (57:09 — 58:28, 59:14)Штраф: 6-18Броски: 37 (19+6+12) — 36 (11+17+8)
«Каролина» — «Колорадо» 2:0
«Баффало» — «Вегас» 3:1
НХЛ Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вегас» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Кребс — 4 (Хиностроза, Козенс), 7:53 — 1:0. Хаттон — 3, 52:01 — 1:1. Олофссон — 10 (бол., Окпосо, Йокихарью), 56:16 — 2:1. Так — 8 (п.в.), 59:24 — 3:1Вратари: Андерсон — Броссуа (58:32 — 59:24)Штраф: 20-20Броски: 24 (11+3+10) — 31 (7+15+9)
«Бостон» — «Чикаго» 4:3
У победителей три (2+1) очка набрал Давид Пастрняк.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Койл — 13 (Клифтон), 4:12 — 1:0. Дебринкэт — 34 (Кейн), 6:41 — 1:1. Хагель — 20 (Тэйвз, Дак), 24:12 — 1:2. Ашан — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 31:57 — 2:2. Пастрняк — 32 (бол., Макэвой, Бержерон), 35:23 — 3:2. Хагель — 21 (бол., Дебринкэт, Строум), 43:24 — 3:3. Пастрняк — 33 (Холл), 59:42 — 4:3Вратари: Суэймен — ЛанкиненШтраф: 8-8Броски: 36 (8+9+19) — 25 (10+3+12)
«Флорида» — «Филадельфия» 6:3
Хет-трик в составе победителей сделал Сэм Райнхарт, дубль оформил Картер Вераге, еще один гол забил Энтони Дюклер. Форвард Джонатан Юбердо и защитник Аарон Экблад отдали по четыре результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Филадельфия» — 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)
Вратари: Верхэге — 19 (Барков, Экблад), 3:26 — 1:0. Райнхарт — 20 (бол., Юбердо, Экблад), 14:12 — 2:0. Райнхарт — 21 (бол., Юбердо, Барков), 18:11 — 3:0. Верхэге — 20, 19:30 — 4:0. ван Римсдайк — 13 (Хэйс), 29:01 — 4:1. Аткинсон — 21 (Брассар, Жиру), 32:23 — 4:2. Конекны — 10 (бол., Йорк, Ристолайнен), 38:52 — 4:3. Дюклер — 24 (бол., Юбердо, Экблад), 46:59 — 5:3. Райнхарт — 22 (п.в., Юбердо, Экблад), 57:54 — 6:3Вратари: Бобровский — Харт (57:30 — 57:54)Штраф: 18-28Броски: 37 (18+7+12) — 37 (15+16+6)
«Флорида» — «Филадельфия» 6:3
«Детройт» — «Миннесота» 5:6 Б
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу, которая стала для него 29-й в этом сезоне. Решающий буллит реализовал Кевин Фиала.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Миннесота» — 5:6 Б (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Болди — 10 (Фиала, Годро), 1:37 — 0:1. Врана — 2 (Велено), 6:14 — 1:1. Эрикссон Эк — 18, 12:07 — 1:2. Раймонд — 17 (Ледди, Неделькович), 14:09 — 2:2. Врана — 3 (бол., Гронек, Ледди), 18:31 — 3:2. Раймонд — 18 (Ледди, Наместников), 25:52 — 4:2. Зуккарелло — 19 (бол., Сперджен, Хартман), 29:31 — 4:3. Болди — 11 (Годро, Голигоски), 43:04 — 4:4. Капризов — 29 (Дамба, Эрикссон Эк), 52:13 — 4:5. Истерли — 2 (Задина, Велено), 57:09 — 5:5Победный буллит: Кевин ФиалаВратари: Неделькович (65:00) — Тэлбот (65:00)Штраф: 8-14Броски: 34 (10+8+16+0) — 40 (9+9+15+7)
«Детройт» — «Миннесота» 5:6 Б
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 6:0
Хет-трик составе победителей сделал Андерс Ли, по голу забили Брок Нельсон, Джош Бейли и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер Илья Сорокин отразил все 25 бросков, оформив «сухарь».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Коламбус» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Голы: Нельсон — 22 (бол., Бэйли, Добсон), 10:32 — 1:0. Бэйли — 4 (Палмиери, Пулок), 26:08 — 2:0. Ли — 17 (Пелек, Бовилье), 33:49 — 3:0. Пажо — 10 (мен., Пулок), 37:44 — 4:0. Ли — 18 (Бовилье, Пулок), 51:57 — 5:0. Ли — 19 (бол., Ахо, Бовилье), 59:58 — 6:0Вратари: Сорокин — КорписалоШтраф: 12-8Броски: 33 (8+13+12) — 25 (9+13+3)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 6:0
«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:2
Россиский вратарей гостей Игорь Шестеркин отразил 13 из 17 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей. В составе победителей одну шайбу забросил россиянин Иван Барбашев, а также одну голевую передачу сделал Владимир Тарасенко.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)
Голы: Томас — 9 (Кайру, Парэйко), 13:05 — 1:0. Барбашев — 18 (Саад, Крюг), 13:50 — 2:0. Томас — 10 (Кайру, Тарасенко), 15:41 — 3:0. Строум — 13 (бол., Фокс, Шестеркин), 18:37 — 3:1. О`Райлли — 13 (Шенн, Перрон), 20:15 — 4:1. Уолман — 3 (Бортуццо, О`Райлли), 27:07 — 5:1. Перрон — 14 (Сканделла, Шенн), 27:45 — 6:1. Миллер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 32:23 — 6:2Вратари: Хуссо — Шестеркин (Георгиев, 20:15)Штраф: 13-13Броски: 35 (16+9+10) — 29 (11+14+4)
«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:2
«Нэшвилл» — «Анахайм» 4:1
У победителей дубль сделал Мэтт Дюшейн.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Дюшен — 28 (бол., Форсберг, Гранлунд), 10:53 — 1:0. Форсберг — 28 (Дюшен, Экхольм), 31:41 — 2:0. Хенрик — 13 (Махура), 54:14 — 2:1. Сиссонс — 6 (Беннинг, Жанно), 57:30 — 3:1. Дюшен — 29 (п.в., Форсберг, Йоси), 58:19 — 4:1Вратари: Сарос — Гибсон (57:48 — 58:19, 58:49)Штраф: 11-9Броски: 30 (10+14+6) — 28 (10+11+7)
«Нэшвилл» — «Анахайм» 4:1
«Калгари» — «Тампа-Бэй» 4:1
У победителей хет-трик сделал Джонни Годро, еще один гол забил Микаэль Баклунд. У проигравших гол забил Алекс Киллорн.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Годро — 24 (бол., Тоффоли, Андерссон), 7:35 — 1:0. Киллорн — 18 (Колтон, Жозеф), 35:40 — 1:1. Годро — 25 (Ткачак), 39:00 — 2:1. Баклунд — 9 (Гудбрэнсон, Льюис), 39:52 — 3:1. Годро — 26 (Линдхольм, Андерссон), 53:44 — 4:1Вратари: Маркстрем — ВасилевскийШтраф: 6-10Броски: 32 (11+14+7) — 31 (13+13+5)
«Калгари» — «Тампа-Бэй» 4:1