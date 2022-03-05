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    Дома «Рейнджерс» без труда одолеют «Нью-Джерси»?

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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    «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 5 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Марта 2022 года

    «Рейнджерс»

    В 54 матчах регулярного чемпионата ньюйоркцам удалось заработать 73 очка. На данный момент это делает команду третьей в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    После 3-матчевой серии без поражений, оформленной в период с 30 января по 16 февраля, «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» не смогли справиться с «Детройтом» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
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    Пережив потерю очков в борьбе с «крылышками», подопечные Жерара Галлана скатали еще пять поединков, в трех из которых победили. В одном из успешных матчей бригада с Манхэттена переиграла «Оттаву» (2:1).

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    Далее на своем льду «Рейнджерс» разгромили «Вашингтон» (4:1), а затем остались без очков во встречах с «Питтсбургом» (0:1) и «Ванкувером» (2:5). В последнем матче «синерубашечники» припечатали «Сент-Луис» (5:3).

    «Нью-Джерси»

    Хоккеисты из Ньюарка поучаствовали в 54 поединках регулярного первенства, в которых собрали лишь 43 балла. В списке Столичного дивизиона команда идет на седьмой позиции.

    В двух матчах из трех последних дома «Нью-Джерси» проиграл. При этом пропустили «Девс» минимум по 4 шайбы. Сперва хозяева уступили «Питтсбургу» (2:4) и «Тампе-Бэй» (3:6).

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    • В поединке 25 февраля команда Линди Раффа снова зарубилась с «Пингвинз», но на сей раз в Пенсильвании. На чужом льду гости из Ньюарка оформили крупную победу (6:1).

    Далее в Иллинойсе «Нью-Джерси» проиграл «Чикаго» (5:8), а в «Пруденшал Центре» — грохнул «Ванкувер» (7:2). В последнем матче «Дэвилз» оказались слабее «Коламбуса» (3:4).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Рейнджерс» в предстоящем матче букмекеры дают возможность за 1.90, на ничью они дают кэф 4.90, а на победу «Нью-Джерси» — 3.50.

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    Прогноз

    В последнем матче «Рейнджерс» снова показали, насколько сильны на своей площадке. Если ньюйоркцы смогли разобраться с мощным «Сент-Луисом», то с андердогом из Джерси они тоже должны справиться.

    Ставка

    Рекомендуем поверить в коллектив Жерара Галлана, который и два балла возьмет, и выиграет с убедительным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.00.

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    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Рейнджерс» без труда одолеют «Нью-Джерси»?
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