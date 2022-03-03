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    НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Сент-Луис», «Торонто» проиграл «Баффало»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 3 марта

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис» 5:3

    Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. В составе проигравшей команды одним голом отметился российский нападающий Иван Барбашев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)
    Голы: Лафренье — 13 (Фокс), 8:55 — 1:0. Строум — 12 (Панарин, Труба), 36:36 — 2:0. О`Райлли — 12 (Саад, Перрон), 37:30 — 2:1. Барбашев — 17 (Кайру), 38:37 — 2:2. Перрон — 12 (О`Райлли, Парэйко), 39:44 — 2:3. Немет — 1 (Строум, Хант), 47:27 — 3:3. Крайдер — 35 (бол., Фокс, Панарин), 51:40 — 4:3. Панарин — 15 (п.в., Фокс), 58:08 — 5:3Вратари: Шестеркин — Хуссо (58:01)Штраф: 11-9Броски: 29 (8+7+14) — 32 (9+10+13)

    «Сент-Луис» идет на третьем месте в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на шестой строчке в Восточной конференции.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис» 5:3

    «Торонто» — «Баффало» 1:5

    «Баффало» прервал серию из шести поражений, «Торонто» проиграл впервые за четыре последних матча.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Баффало» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Брайсон — 1 (бол., Козенс, Миттельштадт), 2:26 — 0:1. Сандин — 4 (Бантинг, Марнер), 11:48 — 1:1. Олофссон — 8 (Асплунд, Далин), 32:19 — 1:2. Томпсон — 23 (Скиннер, Так), 38:31 — 1:3. Скиннер — 21, 46:39 — 1:4. Окпосо — 14 (Козенс, Пысик), 51:48 — 1:5Вратари: Мразек — АндерсонШтраф: 4-2Броски: 30 (6+11+13) — 31 (5+10+16)

    «Торонто» — «Баффало» 1:5

    «Даллас» — «Лос-Анджелес» 4:3

    Автором победного гола стал российский нападающий Александр Радулов. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
    Голы: Дано — 16 (Мур), 3:58 — 0:1. Гленденинг — 8 (Раффль, Факса), 20:43 — 1:1. Калиев — 10, 28:54 — 1:2. Калиев — 11 (бол., Дурзи, Браун), 33:17 — 1:3. Робертсон — 23 (Хинтц, Павелски), 34:13 — 2:3. Сутер — 4 (Кивиранта, Петерсон), 39:01 — 3:3. Радулов — 3 (бол., Сутер, Бенн), 39:47 — 4:3Вратари: Эттингер — ПетерсенШтраф: 8-14Броски: 43 (11+22+10) — 31 (9+11+11)

    «Старз» одержали вторую победу подряд. «Кингз» потерпели второе поражение кряду.

    «Даллас» — «Лос-Анджелес» 4:3

    «Сиэтл» — «Нэшвилл» 4:3

    «Сиэтл» прервал серию из семи поражений подряд. В прошлый раз команда побеждала 12 февраля.

    «Сиэтл» — «Нэшвилл» 4:3
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