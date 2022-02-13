Финляндия
В двух встречах финская бригада сумела захватить 6 очков. На данный момент она лидирует в группе C, опережая шведов по лучшей разнице забитых и пропущенных — 9:3.
В дебютной игре на Олимпиаде Финляндия уничтожила Словакию, хотя ее соперники и забили первыми. Матч закончился со счетом 6:2. Первый поединок запомнился высокой реализацией финнов — 20%.
Коэффициенты матча Финляндия — Швеция
Труднее команде Юкки Ялонена было во встрече с Латвией. Ее финская сборная затащила со счетом 3:1, но интрига сохранялась до конца, а третью шайбу Финляндия забросила на временном отрезке 18:43.
В игре с латвийцами коллектив Ялонена нанес 38 бросков в створ, реализовав 7.89% шансов. У своих ворот команда справилась с 95% угроз соперников.
Швеция
В двух играх ребята из Швеции захватили максимум очков — 6. В зачете группы C они опережают и Латвию, и Словакию на 6 пунктов, а от Финляндии отстают по голевой разнице.
В первой встрече в Пекине Швеция противостояла Латвии и оформила победу с минимальным перевесом (3:2). Во втором периоде «три короны» имели гандикап в 3 шайбы, но чуть не прошляпили его в дальнейшем.
В замесе с Латвией команда Юхана Гарпенлева пробила в створ бордовых 26 раз, реализовав 11.54% созданных шансов. У своих ворот шведам удалось убить 88.24% моментов.
Спокойнее Швеция скатала поединок со Словакией, в котором влегкую переиграла конкурентов (4:1). За час встречи шведы бахнули в чужую рамку 29 ударами, 13.79% из которых влетели в сетку.
Коэффициенты
Зарядить на Финляндию в этой игре можно за 2.19, кэф на Швецию букмекеры дают 2.85, а на ничью — 4.04.
Прогноз
Победитель предстоящей встречи единолично возглавит группу C и выйдет в четвертьфинал Олимпиады с первого места, поэтому говорить о дополнительной мотивации здесь не приходится.
Финская банда выглядит помощнее Швеции в атаке и
Ставка
Мы предлагаем поверить в коллектив Юкки Ялонена, который затащит предстоящий матч в основное время. Поэтому наши прогноз и ставка — Финляндия победит с коэффициентом 2.19.