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    Финны захватят лидерство в группе?

    Финляндия — Швеция. Прогноз, ставка (к. 2.19) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Швеция
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    Финляндия в матче со Словакией
    В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная Финляндии сыграет со Швецией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 13 февраля. Начало встречи — в 11:40 мск. Финляндия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа C 13 Февраля 2022 года
    Финляндия
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    •  Финляндия 11:40 Швеция Швеция
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    Финляндия

    В двух встречах финская бригада сумела захватить 6 очков. На данный момент она лидирует в группе C, опережая шведов по лучшей разнице забитых и пропущенных — 9:3.

    В дебютной игре на Олимпиаде Финляндия уничтожила Словакию, хотя ее соперники и забили первыми. Матч закончился со счетом 6:2. Первый поединок запомнился высокой реализацией финнов — 20%.

    Коэффициенты матча Финляндия — Швеция

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Труднее команде Юкки Ялонена было во встрече с Латвией. Ее финская сборная затащила со счетом 3:1, но интрига сохранялась до конца, а третью шайбу Финляндия забросила на временном отрезке 18:43.

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    В игре с латвийцами коллектив Ялонена нанес 38 бросков в створ, реализовав 7.89% шансов. У своих ворот команда справилась с 95% угроз соперников.

    Швеция

    В двух играх ребята из Швеции захватили максимум очков — 6. В зачете группы C они опережают и Латвию, и Словакию на 6 пунктов, а от Финляндии отстают по голевой разнице.

    В первой встрече в Пекине Швеция противостояла Латвии и оформила победу с минимальным перевесом (3:2). Во втором периоде «три короны» имели гандикап в 3 шайбы, но чуть не прошляпили его в дальнейшем.

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    • В замесе с Латвией команда Юхана Гарпенлева пробила в створ бордовых 26 раз, реализовав 11.54% созданных шансов. У своих ворот шведам удалось убить 88.24% моментов.

    Спокойнее Швеция скатала поединок со Словакией, в котором влегкую переиграла конкурентов (4:1). За час встречи шведы бахнули в чужую рамку 29 ударами, 13.79% из которых влетели в сетку.

    Коэффициенты

    Зарядить на Финляндию в этой игре можно за 2.19, кэф на Швецию букмекеры дают 2.85, а на ничью — 4.04.

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    Прогноз

    Победитель предстоящей встречи единолично возглавит группу C и выйдет в четвертьфинал Олимпиады с первого места, поэтому говорить о дополнительной мотивации здесь не приходится.

    Финская банда выглядит помощнее Швеции в атаке и способна разобраться с прямыми конкурентами по таблице в их очной игре.

    Ставка

    Мы предлагаем поверить в коллектив Юкки Ялонена, который затащит предстоящий матч в основное время. Поэтому наши прогноз и ставка — Финляндия победит с коэффициентом 2.19.

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    Финляндия — Швеция: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на хоккей. Финны захватят лидерство в группе?
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