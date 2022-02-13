В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная Финляндии сыграет со Швецией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 13 февраля. Начало встречи — в 11:40 мск. Финляндия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

В двух встречах финская бригада сумела захватить 6 очков. На данный момент она лидирует в группе C, опережая шведов по лучшей разнице забитых и пропущенных — 9:3.

В дебютной игре на Олимпиаде Финляндия уничтожила Словакию, хотя ее соперники и забили первыми. Матч закончился со счетом 6:2. Первый поединок запомнился высокой реализацией финнов — 20%.

Коэффициенты матча Финляндия — Швеция 1 2.15 X 4.15 2 2.85 Ставка

Труднее команде Юкки Ялонена было во встрече с Латвией. Ее финская сборная затащила со счетом 3:1, но интрига сохранялась до конца, а третью шайбу Финляндия забросила на временном отрезке 18:43.

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В игре с латвийцами коллектив Ялонена нанес 38 бросков в створ, реализовав 7.89% шансов. У своих ворот команда справилась с 95% угроз соперников.

Швеция

В двух играх ребята из Швеции захватили максимум очков — 6. В зачете группы C они опережают и Латвию, и Словакию на 6 пунктов, а от Финляндии отстают по голевой разнице.

В первой встрече в Пекине Швеция противостояла Латвии и оформила победу с минимальным перевесом (3:2). Во втором периоде «три короны» имели гандикап в 3 шайбы, но чуть не прошляпили его в дальнейшем.

В замесе с Латвией команда Юхана Гарпенлева пробила в створ бордовых 26 раз, реализовав 11.54% созданных шансов. У своих ворот шведам удалось убить 88.24% моментов.

Спокойнее Швеция скатала поединок со Словакией, в котором влегкую переиграла конкурентов (4:1). За час встречи шведы бахнули в чужую рамку 29 ударами, 13.79% из которых влетели в сетку.

Коэффициенты

Зарядить на Финляндию в этой игре можно за 2.19, кэф на Швецию букмекеры дают 2.85, а на ничью — 4.04.

Прогноз

Победитель предстоящей встречи единолично возглавит группу C и выйдет в четвертьфинал Олимпиады с первого места, поэтому говорить о дополнительной мотивации здесь не приходится.

Финская банда выглядит помощнее Швеции в атаке и способна разобраться с прямыми конкурентами по таблице в их очной игре.

Ставка

Мы предлагаем поверить в коллектив Юкки Ялонена, который затащит предстоящий матч в основное время. Поэтому наши прогноз и ставка — Финляндия победит с коэффициентом 2.19.