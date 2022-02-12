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    Сколько голов чешская сборная сумеет забить России?

    Россия — Чехия. Прогноз, ставка (к. 1.95) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 12 февраля 2022 года

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    Михаэл Фролик
    В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная России сыграет с Чехией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 12 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Россия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа B 12 Февраля 2022 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 16:10 Чехия Чехия
  • Прага
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    Россия

    После двух матчей российская команда имеет 6 баллов в копилке и является бесспорным лидером группы с 3-очковым отрывом от второй Дании. При этом сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.

    В дебютной встрече на Олимпиаде Россия одержала верх над Швецией (1:0). Единственную шайбу забросил Слепышев за 3 секунды до конца первого периода.

    Коэффициенты матча Россия — Чехия

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    Нелегко дался команде Алексея Жамнова второй поединок, в котором Россия прихлопнула Данию (2:0). За свою сборную по голу положили Карнаухов и Семенов во втором и третьем периодах.

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    В перинке с датчанами россияне сумели нанести 33 броска в створ и показать 6.06% реализации. Дважды Россия отбывала штраф по 2 минуты, а последнюю шайбу катнула в пустые ворота.

    Чехия

    В двух встречах команде Чехии удалось зацепить всего 2 балла. В турнирной таблице группы B она находится на третьем месте, отставая от Дании на 1 пункт.

    С датчанами Чехия провела свой первый матч на этой Олимпиаде и уступила со счетом 1:2. Шайбу за «львов» забросил Роман Червенка во втором периоде. К тому времени чехи уже горели 0:2.

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    • Жесткий замес команда Филипа Пешана устроила со Швейцарией. Игра закончилась победой Чехии в серии буллитов (2:1 Б). В первом периоде за чехов отличился Иржи Шмейкал, а единственный буллит реализовал Давид Крейчи.

    Во встрече со швейцарцами Чехия смогла найти моменты для 35 бросков в створ, однако только 2.86% созданных шансов превратились в заброшенную шайбу.

    Коэффициенты

    Победа России в этой встрече оценивается в 1.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на Чехию — 3.58.

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    Прогноз

    Учитывая тот факт, что Россия обеспечила себе выход из группы с первого места, она будет не такой мотивированной, как Чехия, которой нужны очки. За 3 балла команда Пешана готова биться на пределе своих возможностей.

    Ставка

    Пока коллектив Жамнова не пропустил ни единого гола, однако Чехия сделает все, чтобы это исправить. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 2 за 1.95.

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    Россия — Чехия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько голов чешская сборная сумеет забить России?
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