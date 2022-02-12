В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная России сыграет с Чехией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 12 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Россия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

После двух матчей российская команда имеет 6 баллов в копилке и является бесспорным лидером группы с 3-очковым отрывом от второй Дании. При этом сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.

В дебютной встрече на Олимпиаде Россия одержала верх над Швецией (1:0). Единственную шайбу забросил Слепышев за 3 секунды до конца первого периода.

Коэффициенты матча Россия — Чехия 1 1.85 X 4.40 2 3.50 Ставка

Нелегко дался команде Алексея Жамнова второй поединок, в котором Россия прихлопнула Данию (2:0). За свою сборную по голу положили Карнаухов и Семенов во втором и третьем периодах.

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В перинке с датчанами россияне сумели нанести 33 броска в створ и показать 6.06% реализации. Дважды Россия отбывала штраф по 2 минуты, а последнюю шайбу катнула в пустые ворота.

Чехия

В двух встречах команде Чехии удалось зацепить всего 2 балла. В турнирной таблице группы B она находится на третьем месте, отставая от Дании на 1 пункт.

С датчанами Чехия провела свой первый матч на этой Олимпиаде и уступила со счетом 1:2. Шайбу за «львов» забросил Роман Червенка во втором периоде. К тому времени чехи уже горели 0:2.

Жесткий замес команда Филипа Пешана устроила со Швейцарией. Игра закончилась победой Чехии в серии буллитов (2:1 Б). В первом периоде за чехов отличился Иржи Шмейкал, а единственный буллит реализовал Давид Крейчи.

Во встрече со швейцарцами Чехия смогла найти моменты для 35 бросков в створ, однако только 2.86% созданных шансов превратились в заброшенную шайбу.

Коэффициенты

Победа России в этой встрече оценивается в 1.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на Чехию — 3.58.

Прогноз

Учитывая тот факт, что Россия обеспечила себе выход из группы с первого места, она будет не такой мотивированной , как Чехия, которой нужны очки. За 3 балла команда Пешана готова биться на пределе своих возможностей.

Ставка

Пока коллектив Жамнова не пропустил ни единого гола, однако Чехия сделает все, чтобы это исправить. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 2 за 1.95.