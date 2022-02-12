Россия
После двух матчей российская команда имеет 6 баллов в копилке и является бесспорным лидером группы с 3-очковым отрывом от второй Дании. При этом сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.
В дебютной встрече на Олимпиаде Россия одержала верх над Швецией (1:0). Единственную шайбу забросил Слепышев за 3 секунды до конца первого периода.
Коэффициенты матча Россия — Чехия
Нелегко дался команде Алексея Жамнова второй поединок, в котором Россия прихлопнула Данию (2:0). За свою сборную по голу положили Карнаухов и Семенов во втором и третьем периодах.
В перинке с датчанами россияне сумели нанести 33 броска в створ и показать 6.06% реализации. Дважды Россия отбывала штраф по 2 минуты, а последнюю шайбу катнула в пустые ворота.
Чехия
В двух встречах команде Чехии удалось зацепить всего 2 балла. В турнирной таблице группы B она находится на третьем месте, отставая от Дании на 1 пункт.
С датчанами Чехия провела свой первый матч на этой Олимпиаде и уступила со счетом 1:2. Шайбу за «львов» забросил Роман Червенка во втором периоде. К тому времени чехи уже горели 0:2.
Жесткий замес команда Филипа Пешана устроила со Швейцарией. Игра закончилась победой Чехии в серии буллитов (2:1 Б). В первом периоде за чехов отличился Иржи Шмейкал, а единственный буллит реализовал Давид Крейчи.
Во встрече со швейцарцами Чехия смогла найти моменты для 35 бросков в створ, однако только 2.86% созданных шансов превратились в заброшенную шайбу.
Коэффициенты
Победа России в этой встрече оценивается в 1.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на Чехию — 3.58.
Прогноз
Учитывая тот факт, что Россия обеспечила себе выход из группы с первого места,
Ставка
Пока коллектив Жамнова не пропустил ни единого гола, однако Чехия сделает все, чтобы это исправить. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 2 за 1.95.