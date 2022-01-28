В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 28 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Сыграв в 38 поединках, канадская банда из Альберты смогла захватить 42 балла. В Тихоокеанском дивизионе она находится на шестом месте, но от зоны плей-офф отстает всего на 6 пунктов.

Недавняя серия поражений «Эдмонтона» доросла до семи матчей. Пять встреч негативного стрика «нефтяники» провели на чужом льду, а закончить безвыигрышную линию «Ойлерз» пришлось на глазах у родной публики.

Коэффициенты матча Эдмонтон — Нэшвилл 1 2.20 X 4.50 2 2.70 Ставка

Сперва в «Роджерс Плейс» подопечные Дэйва Типпетта оказались слабее «Оттавы», которая сама часто считается аутсайдером (4:6). Еще хуже команда сыграла с «Флоридой» (0:6).

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Однако после встречи с «Пантерз» «Эдмонтону» удалось немного прийти в себя. В двух следующих матчах он затащил дерби с «Калгари» (5:3) и прихлопнул «Ванкувер» (3:2 ОТ).

«Нэшвилл»

В 44 поединках чемпионата «Предаторз» заработали 47 баллов, благодаря чему и закрепились на второй позиции в Центральном дивизионе. От лидеров зачета они отстают на 4 очка.

Недавно у «Нэшвилла» были проблемы с набором очков, которые команда пережила в период с 14 по 19 января. В тот неприятный момент «хищники» потерпели четыре подряд поражения.

На своей территории подопечные Джона Хайнса крупно влетели «Баффало» (1:4), после чего в гостях уступили «Бостону» (3:4 ОТ) и «Сент-Луису» (3:5). А еще в одном поединке дома «Предс» слились «Ванкуверу» (1:3).

Пару следующих матчей «Нэшвилл» также скатал на «Бриджстоун Арене», но закончил их победами над «Виннипегом» (5:2) и «Детройтом» (4:1). В последней встрече «Предаторз» на выезде припечатали «Сиэтл» (4:2).

Коэффициенты

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Эдмонтон» с кэфом на победу 2.26. Победу «Нэшвилла» они предлагают взять за 2.70, а ничью — за 4.68.

Прогноз

Перед визитом в Канаду «хищники» выдали три подряд победы, забросив в каждой игре по 4+ шайбы. После небольшого спада «Предс» возвращают былой тонус.

К сожалению, про турнирный камбэк «Ойлерз» говорить еще рано, поскольку после затяжной серии поражений команду может еще лихорадить. Поэтому «Нэшвилл», несмотря на расклады букмекеров, кажется сейчас сильнее .

Ставка

В предстоящем поединке предлагаем поверить в команду Хайнса и взять ее победу с гандикапом. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой -1 за 3.07.