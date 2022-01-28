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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Нэшвилла»?

    «Эдмонтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 3.07) на хоккейный матч НХЛ 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Нэшвилл»
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    «Нэшвилл» против «Детройта»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 28 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Января 2022 года

    «Эдмонтон»

    Сыграв в 38 поединках, канадская банда из Альберты смогла захватить 42 балла. В Тихоокеанском дивизионе она находится на шестом месте, но от зоны плей-офф отстает всего на 6 пунктов.

    Недавняя серия поражений «Эдмонтона» доросла до семи матчей. Пять встреч негативного стрика «нефтяники» провели на чужом льду, а закончить безвыигрышную линию «Ойлерз» пришлось на глазах у родной публики.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Нэшвилл

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Сперва в «Роджерс Плейс» подопечные Дэйва Типпетта оказались слабее «Оттавы», которая сама часто считается аутсайдером (4:6). Еще хуже команда сыграла с «Флоридой» (0:6).

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    Однако после встречи с «Пантерз» «Эдмонтону» удалось немного прийти в себя. В двух следующих матчах он затащил дерби с «Калгари» (5:3) и прихлопнул «Ванкувер» (3:2 ОТ).

    «Нэшвилл»

    В 44 поединках чемпионата «Предаторз» заработали 47 баллов, благодаря чему и закрепились на второй позиции в Центральном дивизионе. От лидеров зачета они отстают на 4 очка.

    Недавно у «Нэшвилла» были проблемы с набором очков, которые команда пережила в период с 14 по 19 января. В тот неприятный момент «хищники» потерпели четыре подряд поражения.

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    • На своей территории подопечные Джона Хайнса крупно влетели «Баффало» (1:4), после чего в гостях уступили «Бостону» (3:4 ОТ) и «Сент-Луису» (3:5). А еще в одном поединке дома «Предс» слились «Ванкуверу» (1:3).

    Пару следующих матчей «Нэшвилл» также скатал на «Бриджстоун Арене», но закончил их победами над «Виннипегом» (5:2) и «Детройтом» (4:1). В последней встрече «Предаторз» на выезде припечатали «Сиэтл» (4:2).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Эдмонтон» с кэфом на победу 2.26. Победу «Нэшвилла» они предлагают взять за 2.70, а ничью — за 4.68.

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    Прогноз

    Перед визитом в Канаду «хищники» выдали три подряд победы, забросив в каждой игре по 4+ шайбы. После небольшого спада «Предс» возвращают былой тонус.

    К сожалению, про турнирный камбэк «Ойлерз» говорить еще рано, поскольку после затяжной серии поражений команду может еще лихорадить. Поэтому «Нэшвилл», несмотря на расклады букмекеров, кажется сейчас сильнее.

    Ставка

    В предстоящем поединке предлагаем поверить в команду Хайнса и взять ее победу с гандикапом. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой -1 за 3.07.

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    «Эдмонтон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (3.07), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжится ли беспроигрышная серия «Нэшвилла»?
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