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    НХЛ.«Питтсбург» забросил шесть шайб «Аризоне», «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер», «Филадельфия» проиграла 13 матч подряд

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 января

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    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Каролина» — «Вегас» 4:3 ОТ

    В этом поединке российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Вегас» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Нидеррайтер — 12 (Фаст, Стаал), 24:44 — 1:0. Трочек — 10 (Свечников, Степан), 25:41 — 2:0. Патрик — 2 (Колесар), 38:15 — 2:1. Ахо — 18 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 48:32 — 3:1. Хауден — 5 (Теодор, Патрик), 53:08 — 3:2. Хэг — 4 (Каррье, Янмарк), 57:30 — 3:3. Ахо — 19 (Свечников), 63:49 — 4:3Вратари: Андерсен — БроссуаШтраф: 8-10Броски: 30 (11+9+8+2) — 29 (5+9+13+2)

    «Вегас» занимает пятое место в Западной конференции. «Каролина» располагается на пятой строчке в Восточной конференции.

    «Каролина» — «Вегас» 4:3 ОТ

    «Питтсбург» — «Аризона» 6:3

    В составе победителей дубль сделал Крис Летанг. Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Аризона» — 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
    Голы: Шмальц — 3 (Келлер, Бойд), 28:23 — 0:1. Раст — 10 (бол., Кросби, Малкин), 31:31 — 1:1. Келлер — 16 (бол., Гостисбеер, Шмальц), 36:22 — 1:2. Летанг — 4 (бол., Кросби, Раст), 38:18 — 2:2. Шмальц — 4, 42:54 — 2:3. Макгинн — 10 (Родригес, Малкин), 44:53 — 3:3. Кросби — 11 (Раст, Дюмулин), 47:10 — 4:3. Летанг — 5 (Родригес, Картер), 51:36 — 5:3. Бойл — 5 (Эштон-Риз), 53:42 — 6:3Вратари: Джерри — ВеймелкаШтраф: 4-6Броски: 36 (10+11+15) — 16 (4+7+5)

    Стоит отметить, что «Питтсбург» выиграл шестой матч подряд.

    «Питтсбург» — «Аризона» 6:3

    «Нью-Джерси» — «Даллас» 1:5

    В составе победителей четыре очка набрал Джо Павелски (2+2). Александр Радулов отметился ассистом.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Даллас» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
    Голы: Павелски — 18 (Робертсон), 0:14 — 0:1. Петерсон — 8 (Радулов, Кивиранта), 9:45 — 0:2. Павелски — 19 (Хейсканен, Хинтц), 16:48 — 0:3. Хинтц — 19 (Павелски), 20:15 — 0:4. Братт — 14 (бол., Хьюз, Сиверсон), 32:16 — 1:4. Хаканпяя — 2 (п.в., Павелски), 57:35 — 1:5Вратари: Шмид (Гиллис, 20:00, 56:46 — 57:35) — ХолтбиШтраф: 9-13Броски: 37 (9+12+16) — 32 (7+15+10)

    «Даллас» выиграл четвертый матч подряд.

    «Нью-Джерси» — «Даллас» 1:5

    «Оттава» — «Баффало» 5:0

    Хет-трик оформил Тайлер Эннис. Голкипер «сенаторов» Мэтт Мюррей отразил все 32 броска, оформив шатаут.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Баффало» — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Эннис — 2 (Годетт, Д. Браун), 15:53 — 1:0. Батерсон — 13 (бол.), 17:11 — 2:0. Эннис — 3 (Тирни, Годетт), 18:48 — 3:0. Форментон — 8 (Штютцле, Ткачак), 31:15 — 4:0. Эннис — 4 (Ткачак, Д. Браун), 59:30 — 5:0Вратари: Мюррей — ДеллШтраф: 14-12Броски: 47 (11+17+19) — 32 (11+11+10)

    «Оттава» — «Баффало» 5:0

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:3

    «Филадельфия» проиграла 13-й матч подряд, уступив «Айлендерс». Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 14 бросков из 17.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
    Голы: Жиру — 15 (Линдблом, Санхейм), 0:57 — 0:1. Дж. Браун — 3 (Аткинсон, ван Римсдайк), 12:48 — 0:2. Добсон — 6 (Хара, Пажо), 13:37 — 1:2. Ли — 11 (Барзал, Бэйли), 18:15 — 2:2. Барзал — 8 (бол., Паризе, Нельсон), 25:42 — 3:2. Мэйю — 2 (Лотон, Санхейм), 41:30 — 3:3. Паризе — 3 (Бовилье, Нельсон), 51:51 — 4:3Вратари: Сорокин — Джонс (57:31)Штраф: 4-10Броски: 33 (9+14+10) — 17 (8+4+5)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:3

    «Виннипег» — «Флорида» 3:5

    В составе «Пантерз» дублем отличился Мэйсон Марчмент. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам, у нападающего Максима Мамина результативная передача.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Флорида» — 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
    Голы: Марчмент — 3 (Лунделл), 2:09 — 0:1. Штястны — 9 (Диллон, Лаури), 8:19 — 1:1. Марчмент — 4 (Райнхарт, Карлссон), 12:06 — 1:2. Коннор — 23 (Перфетти, Самберг), 12:57 — 2:2. Лунделл — 10 (Марчмент, Райнхарт), 17:33 — 2:3. Дюбуа — 18 (бол., Перфетти, Шмидт), 23:30 — 3:3. Верхэге — 15 (Экблад, Мамин), 29:42 — 3:4. Беннетт — 18 (Дюклер, Экблад), 52:10 — 3:5Вратари: Хеллибак (57:29 — 58:26) — БобровскийШтраф: 8-6Броски: 35 (14+8+13) — 32 (10+14+8)

    «Виннипег» потерпел пятое поражение подряд.

    «Виннипег» — «Флорида» 3:5

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:3 ОТ

    Победную шайбу забросил форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, также одну из шайб в составе гостей провел Леон Драйзайтль.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Петтерссон — 10, 34:26 — 1:0. Мотт — 5 (мен., Миллер), 37:13 — 2:0. Маклеод — 5 (Расселл, Куккук), 46:33 — 2:1. Драйзайтль — 29 (Нюджент-Хопкинс, Пулюярви), 50:24 — 2:2. Макдэвид — 20 (Нерс), 64:36 — 2:3Вратари: Мартин — КоскиненШтраф: 8-4Броски: 27 (10+7+9+1) — 50 (15+11+15+9)

    «Сиэтл» — «Нэшвилл» 2:4

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Маккэн — 16 (бол., Джиордано, Юханссон), 8:59 — 1:0. Канин — 10 (Беннинг, Йоси), 19:39 — 1:1. Ларссон — 3 (Гурд, Юханссон), 32:21 — 2:1. Форсберг — 21, 35:15 — 2:2. Экхольм — 3 (Жанно, Сиссонс), 36:31 — 2:3. Дюшен — 20 (бол., Гранлунд, Йоси), 55:51 — 2:4Вратари: Грубауэр (57:01 — 57:04, 57:12) — СаросШтраф: 10-10Броски: 34 (12+13+9) — 27 (11+11+5)
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