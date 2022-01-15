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    Добьет ли «Флорида» победную серию до трех матчей?

    «Флорида» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Даллас»
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    Джонатан Юбердо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Флорида — Даллас

  • 1
  • 1.90
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  • 4.60
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Флорида»

    Сыграв в 36 матчах, команда из Санрайза смогла заработать 53 очка. Таких цифр достаточно, чтобы возглавить Атлантический дивизион и опередить ближайшего конкурента по вторичной статистике.

    С 30 декабря по 5 января «Флорида» на «ФЛА Лайв Арене» выбила четыре подряд победы, забрасывая в каждой встрече минимум 4 шайбы. Стартовала серия «котов» с непростой игры против «Рейнджерс» (4:3).

    После победы над гостями из Нью-Йорка парни Эндрю Брюнетта гульнули во встрече с «Тампой» (9:3). В остальных домашних матчах «Пантерз» разгромили «Монреаль» (5:2) и «Калгари» (6:2).

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    Как только «Флорида» покинула родной штат, ее охватило разочарование в поединке с «Далласом» (5:6 Б). Еще в двух матчах команда Брюнетта победила «Каролину» (4:3 ОТ) и «Ванкувер» (5:2).

    «Даллас»

    Техасцы приняли участие в 33 играх, в которых сумели заработать 38 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» поднялись на пятую позицию. От плей-офф их отделяют 6 пунктов.

    Как и у «Флориды», у «Далласа» недавно была своя 4-матчевая беспроигрышная серия на домашней площадке. При этом в ходе поединков «Старз» также демонстрировали хорошую атаку.

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    • В стартовом матче этой цепочки подопечные Рика Боунесса огорчили «Чикаго» (4:3 ОТ), после чего они отпраздновали победы над «Миннесотой» (7:4), «Флоридой» (6:5 Б) и «Питтсбургом» (3:2).

    Клубом, о который «Даллас» споткнулся 9 января, был «Сент-Луис» (1:2). Игра с «Блюз» прошла в Миссури. Как только «шерифы» вернулись в Техас, они разгромили «Сиэтл» (5:2).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Флориды» букмекеры предлагают за 1.94, коэффициент на ничью — 4.78, а на победу «Далласа» — 3.30.

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    Прогноз

    Единственное за пару недель поражение в регулярке «Пантерз» пережили именно во встрече с «Далласом», прошедшей в Техасе. Тогда «коты» выдали достойный матч, но ни разу не переиграли вражеского вратаря в буллитной серии.

    Сохраняя в памяти недавнее поражение, подопечные Эндрю Брюнетта захотят кинуть «Далласу» ответку и вновь устроить голевое месиво.

    Ставка

    Очередной их матч будет результативным, но победы ждем именно от хозяев на «ФЛА Лайв Арене». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 3.5 за 2.05.

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    «Флорида» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на хоккей. Добьет ли «Флорида» победную серию до трех матчей?
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