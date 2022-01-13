НХЛ. «Бостон» разгромил «Монреаль», «Торонто» уступил «Аризоне»

«Бостон» — «Монреаль» 5:1

В составе победителей хет-трик оформил Брэд Маршанд. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов участие в матче не принимал, так как находится в коронавирусном протоколе НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Маршан — 17 (Носек, Лазар), 14:43 — 1:0. Маршан — 18 (Смит, Бержерон), 14:58 — 2:0. Лазар — 4 (Дебраск, Грызлик), 19:10 — 3:0. Маршан — 19 (мен., Мур, Бержерон), 27:10 — 4:0. Пеццетта — 2 (Кулак), 30:46 — 4:1. Вааканайнен — 1 (Блид, Лазар), 50:19 — 5:1Вратари: Ульмарк — Аллен (Монтембо, 17:11)Штраф: 21-21Броски: 41 (13+15+13) — 25 (6+9+10)

«Брюинз» одержали третью победу кряду. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

«Бостон» — «Монреаль» 5:1

«Даллас» — «Сиэтл» 5:2

В составе победителей дублем отметился Джо Павелски. Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов пропустили игру из-за нахождения в ковид-протоколе. Вызванный накануне из АХЛ голкипер Антон Худобин провел всю игру на скамье запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сиэтл» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Голы: Хинтц — 14 (Робертсон, Павелски), 0:50 — 1:0. Ярнкрок — 5 (бол., Юханссон, Маккэн), 8:25 — 1:1. Павелски — 14 (Хейсканен, Сутер), 11:00 — 2:1. Робертсон — 13 (бол., Хинтц, Павелски), 13:01 — 3:1. Маккэн — 15 (Эберле, Данн), 25:38 — 3:2. Павелски — 15 (Линделл), 38:37 — 4:2. Хаканпяя — 1 (п.в., Хинтц, Павелски), 58:18 — 5:2Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:02 — 58:18)Штраф: 6-4Броски: 25 (10+8+7) — 25 (5+6+14)

Для «Далласа» это пятая победа в последних шести матчах, «Сиэтл» проиграл седьмую игру кряду.

«Даллас» — «Сиэтл» 5:2

«Аризона» — «Торонто» 2:1

В составе «Койотс» дублем отличился Райан Дзингел, единственную шайбу «Мэйпл Ливз» забросил Остон Мэттьюс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Торонто» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Дзингел — 3, 14:57 — 1:0. Мэттьюс — 24 (Бантинг, Маззин), 40:14 — 1:1. Дзингел — 4 (Шмальц, Гальченюк), 52:42 — 2:1Вратари: Веймелка — Мразек (57:25)Штраф: 6-6Броски: 18 (6+6+6) — 46 (20+15+11)

«Аризона» занимает последнюю, 16-ю строчку в таблице Западной конференции. «Торонто» идет на пятом месте в таблице Западной конференции.