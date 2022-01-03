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    В начале 2022-го ЦСКА забудет о поражениях?

    ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.65) на хоккейный матч КХЛ 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Авангард»
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    Юаким Нордстрём
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 18:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч ЦСКА — Авангард

  • 1
  • 2.05
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  • 4.10
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Московская команда заработала 58 очков. Для таких показателей ей понадобились 44 встречи. В турнирной таблице Западной конференции красно-синие находятся на четвертой позиции.

    В семи последних матчах ЦСКА победил всего дважды. В одном из поединков, в котором «армейцы» взяли максимум, команда одержала верх над «Йокеритом» в Хельсинки (3:1).

    После путешествия в Финляндию подопечные Сергея Федорова махнули в Питер, где проиграли СКА (2:3 ОТ), а затем на своем льду красно-синие разделались с минским «Динамо» (6:4).

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    Два заключительных матча 2021-го парни Федорова также провели дома, но не смогли набрать ни единого балла. В этих встречах ЦСКА пострадал от «Динамо» Москва (3:4) и «Йокерита» (2:3).

    «Авангард»

    Омский клуб набрал 54 балла в 44 играх чемпионата и закрепил за собой пятую строчку в Восточной конференции. Шестую «Сибирь» он держит на дистанции в 2 балла.

    Перед небольшим отдыхом, связанным с Кубком Первого канала, «Авангард» в Магнитогорске уступил «Металлургу» (2:3). Но по возвращении на лед «ястребы» оформили четыре победы кряду.

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  • 30/12/2021

    • Беспроигрышная серия стартовала в Балашихе, где команда Боба Хартли припечатала «Торпедо» (3:2 ОТ) и отомстила «Магнитке» (4:2). На выезде омичи победили «Йокерит» (5:1) и «Динамо» Рига (4:3 ОТ).

    Последнюю встречу 2021-го «Авангард» провел в статусе хозяев. Однако при поддержке 1300 зрителей подопечные Хартли не смогли ничего противопоставить «Трактору» (1:3).

    Коэффициенты

    Поймать победу ЦСКА можно за 2.08, а успешный результат «Авангарда» — за 3.03. Ничью букмекеры видят за 4.10.

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    Прогноз

    Минувший год «армейцы» закончили двумя домашними поражениями, а это не такая концовка, которую хотели бы провести подопечные Сергея Федорова.

    Однако пережитые неудачи москвичи оставят в прошлом году и с новыми силами кинутся уничтожать «Авангард».

    Ставка

    В текущем сезоне омский коллектив часто оказывается проходным для более серьезных соперников. Поэтому наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 2.65.

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    ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на хоккей. В начале 2022-го ЦСКА забудет о поражениях?
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