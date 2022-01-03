В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московская команда заработала 58 очков. Для таких показателей ей понадобились 44 встречи. В турнирной таблице Западной конференции красно-синие находятся на четвертой позиции.

В семи последних матчах ЦСКА победил всего дважды. В одном из поединков, в котором «армейцы» взяли максимум, команда одержала верх над «Йокеритом» в Хельсинки (3:1).

После путешествия в Финляндию подопечные Сергея Федорова махнули в Питер, где проиграли СКА (2:3 ОТ), а затем на своем льду красно-синие разделались с минским «Динамо» (6:4).

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Два заключительных матча 2021-го парни Федорова также провели дома, но не смогли набрать ни единого балла. В этих встречах ЦСКА пострадал от «Динамо» Москва (3:4) и «Йокерита» (2:3).

«Авангард»

Омский клуб набрал 54 балла в 44 играх чемпионата и закрепил за собой пятую строчку в Восточной конференции. Шестую «Сибирь» он держит на дистанции в 2 балла.

Перед небольшим отдыхом, связанным с Кубком Первого канала, «Авангард» в Магнитогорске уступил «Металлургу» (2:3). Но по возвращении на лед «ястребы» оформили четыре победы кряду.

Беспроигрышная серия стартовала в Балашихе, где команда Боба Хартли припечатала «Торпедо» (3:2 ОТ) и отомстила «Магнитке» (4:2). На выезде омичи победили «Йокерит» (5:1) и «Динамо» Рига (4:3 ОТ).

Последнюю встречу 2021-го «Авангард» провел в статусе хозяев. Однако при поддержке 1300 зрителей подопечные Хартли не смогли ничего противопоставить «Трактору» (1:3).

Коэффициенты

Поймать победу ЦСКА можно за 2.08, а успешный результат «Авангарда» — за 3.03. Ничью букмекеры видят за 4.10.

Прогноз

Минувший год «армейцы» закончили двумя домашними поражениями, а это не такая концовка, которую хотели бы провести подопечные Сергея Федорова.

Однако пережитые неудачи москвичи оставят в прошлом году и с новыми силами кинутся уничтожать «Авангард» .

Ставка

В текущем сезоне омский коллектив часто оказывается проходным для более серьезных соперников. Поэтому наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 2.65.