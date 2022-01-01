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    Чем для «Нэшвилла» закончится путешествие в Иллинойс?

    «Нэшвилл» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.48) на хоккейный матч НХЛ 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Чикаго»
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    «Нэшвилл» в игре с «Вашингтоном»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 1 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    После 32 матчей не счету команды из Теннесси лежат 40 баллов. Это позволяет «Смэшвиллу» забронировать третье место в Центральном дивизионе с 4-очковым отрывом от «Колорадо».

    С 5 по 18 декабря «Нэшвилл» вынес 7 соперников кряду, а начал это дело с домашнего поединка против «Монреаля» (4:3 ОТ). Затем в гостевой серии «Предс» прибили «Детройт» (5:2), «Айлендерс» (4:3), «Нью-Джерси» (3:2) и «Рейнджерс» (1:0).

    Ненадолго подопечные Джона Хайнса приехали домой, где поиздевались над «Колорадо» (5:2). Позже «Предаторз» отправились с Иллинойс и оформили победу над «Чикаго» (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    После возобновления регулярного чемпионата «Нэшвилл» не победил ни разу. Сперва была порея очков в дуэли с «Вашингтоном» (3:5), а затем баллы у «хищников» отнял «Коламбус» (3:4 Б).

    «Чикаго»

    Хоккеисты из Иллинойса взяли 26 очков в 30 поединках. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Би-Хокс» занимают седьмую позицию и отстают от зоны в топ-4 на 10 пунктов.

    В начале декабря «Чикаго» пережил одно из крупнейших своих домашних поражений в текущем сезоне. При 17 тыс. зрителей «Блэкхокс» были побиты хоккеистами «Рейнджерс» (2:6).

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  • Сегодня

    • После унижения на своем льду парни Дерека Кинга отправились на две игры в Канаду. В первом матче «ястребы» прихлопнули «Монреаль» (2:0), а во втором — уступили «Торонто» (4:5).

    Три последних на сегодня встречи «Чикаго» скатал на своей территории. В «Юнайтед Центре» была победа над «Вашингтоном» (5:4 ОТ), поражения от «Нэшвилла» (2:3 ОТ) и «Далласа» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.16, а на «Чикаго» букмекеры предлагают грузануть за 3.16. Ничью эксперты видят за 4.08.

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    Прогноз

    До паузы «Смэшвилл» шел без поражений почти весь декабрь, благодаря чему надежно окопался в плей-офф зоне. Но расслабляться «Предс» не будут.

    Ставка

    В зарубе с «Блэкхокс» ребята Хайнса подтвердят свой статус фаворитов. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит + ТБ 4.5 за 2.48.

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    «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на хоккей. Чем для «Нэшвилла» закончится путешествие в Иллинойс?
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